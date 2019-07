Germania: Poliţia susţine că a prevenit un posibil atac terorist prin raiduri la Koln şi Dueren Politia din orasul Koln din vestul Germaniei a anuntat joi ca a dejucat un posibil atac terorist dupa ce a efectuat razii la persoane din cercuri islamiste care au fost declarate un risc potential pentru public, relateaza dpa.



"Am avut informatii secrete ca un atac ar putea fi iminent", a declarat Klaus-Stephan Becker, un responsabil al politiei din Koln.



In timpul raidurilor, politistii au controlat mai multe apartamente din Koln si Dueren, precum si un santier in constructii. Sase barbati au fost retinuti.



Unul dintre ei, un barbat germano-libanez din Berlin,…

Sursa articol: agerpres.ro

