Germania: Poliţia investighează mai mulţi elevi care au distribuit simboluri naziste online Politia a declarat ca considera aceste actiuni drept comportament adolescentin inadecvat si ca mesajele pe care le-au distribuit acestia intre ei nu au fost trimise in afara grupului de chat. O parte dintr-o scrisoare catre parintii elevilor adresata de directorul scolii, Klaus Nowotzin, a fost publicata in cotidianul de mare tiraj Bild, in care directorul scrie ca chat-ul continea svastici, salutul lui Hitler, caricaturi sexuale si remarci denigratoare despre persoanele cu sindromul Down. Imaginea unei mitraliere si subtitlul 'Rezolva 1.800 de cereri de azil pe minut' a fost de asemenea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

