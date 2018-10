Germania: Politia a prins un grup "terorist" neonazist care pregatea atentate

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a anuntat luni ca a destructurat un mic grup neonazist, pe care l-a catalogat drept ”terorist”, suspectat ca a planificat diverse atentate si atacuri contra unor straini, in urma manifestatiilor impotriva migrantilor la Chemnitz.”Aceasta asociatie terorista de extrema dreapta”,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, il va concedia pe seful serviciilor secrete, Hans-Geaorg Maassen, dupa ce raspunsul acestuia privind incidentele din Chemnitz a generat un scandal, fiind evidentiate legaturile sale cu partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), scrie Politico.Merkel…

- Un indiciu al acestui climat tensionat, in principal in fosta RDG, este incidentul in care un tanar sirian de 20 de ani a fost snopit in bataie si insultat miercuri seara de catre trei persoane la Wismar, in apropiere de Marea Baltica. Agresorii sai sunt cautati de politie. Dupa manifestatii organizate…

- Politia din landul german Saxonia (est) a ajuns sub tirul criticilor marti, deoarece nu a reusit sa tina in frau protestele a doua tabere rivale - de extrema dreapta si de stanga - noaptea trecuta, care au degenerat in confruntari, relateaza agentia DPA. Moartea unui german in varsta de…

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…