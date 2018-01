Germania, plic explozibil, depistat la timp Purtatorul de cuvant al politiei din Brandenburg, Torsten Herbst, a declarat ca plicul si continutul sau gasite vineri sunt evaluate intr-un laborator legist din apropiere de Berlin si ca suspectul ori suspectii au domiciliul in zona capitalei germane. In luna decembrie, autoritatile germane au descoperit dispozitive explozive in pachete transportate de compania de curierat DHL in orasele Potsdam si Frankfurt-an-der-Oder. Ancheta a relevat ca este vorba despre un caz de santaj in care companiei DHL i se solicitau cateva milioane de euro in moneda virtuala bitcoin.



Plicul descoperit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa. Masina oficiala in care se…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism,…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Organizatorii petrecerii de Revelion de la poarta Brandenburg din Berlin au instituit o zona speciala de securitate pentru femei. Cele care se simt hartuite sau amenintate pot merge la un punct de urgenta, unde vor fi ajutate de reprezentanti ai Crucii Rosii.

- Alerta in orașul german Bonn, unde targul de Craciun a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte. O echipa de geniști a fost trimisa la fața locului, iar, dupa mai multe ore, autoritațile germane au anunțat ca in colete se aflau droguri, relateaza Reuters și DPA. Mai mulți geniști au fostr trimiși…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP."Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- In situațiile in care recurgerea la o procedura de conciliere este obligatorie CJUE: In situațiile in care recurgerea la o procedura de conciliere este obligatorie, o autoritate de conciliere elvețiana competenta sa soluționeze cereri in materie civila constituie o instanța in sensul Convenției de la…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Aproximativ 170 de curse spre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza conditiilor de inghet, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei Fraport, informeaza DPA. Destinatiile vizate sunt Berlin, Hamburg, Munchen, Viena, Dublin si Varsovia, a precizat purtatorul de cuvant.…

- Curtea de Apel Ploiești i-a pus, marți, in libertate, sub control judiciar, pe Marian Tudorache, barbat suspectat de proxenetism, spalare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, despre care se spune ca este cel care, prin violențe, a preluat afacerea cu prostituție a lui Ion Clamparu…

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Un pachet livrat de compania germana de curierat DHL și in care se afla o presupusa grenada de mana a fost descoperit la sediul guvernului landului german Thuringia, din estul țarii, transmite dpa. Angajații cancelariei au alertat poliția în legatura cu pachetul suspect,…

- Cei 99 de ani de existența a statului modern Roman au fost sarbatoriți anul acesta cu mare fast, cu oaspeți de seama, la Pforzheim. La eveniment au fost invitate 99 de personalitați marcante din Germania și membrii ai societații Romano-Germane Pforzheim, in special din Landul Baden Wurttember și regiunea…

- Lucian Brujan, stabilit la Berlin, si-a asternaut gandurile despre Romania cu ocazia zilei nationale: “O oligarhie de sorginte arivist-comunista, care a asimilat aproape perfect capitalismul acerb si discursul dublu sau multiplu, a capturat institutiile tari...”.

- Pachetul suspect descoperit vineri in apropierea unui targ de Craciun din orasul german Potsdam, din apropiere de Berlin, nu are legatura cu terorismul, ci face parte dintr-o tentativa de santaj la adresa companiei de curierat DHL, a declarat duminica o oficialitate, citata de agentia dpa.Karl-Heinz…

- Pachetul suspect descoperit vineri in apropierea unui targ de Craciun din orașul german Potsdam, din apropiere de Berlin, nu are legatura cu terorismul, ci face parte dintr-o tentativa de șantaj la adresa companiei de curierat DHL, a declarat duminica o oficialitate, citata de agenția dpa. …

- Targurile de Craciun din landul estic german Brandenburg s-au redeschis sambata in conditii de securitate sporita, la o zi dupa ce un pachet suspect continand cuie si o pulbere neidentificata a fost gasit la un astfel de eveniment la Potsdam. 0 0 0 0 0 0

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Un dispozitiv explozibil a fost descoperit, vineri, intr-un targ de Craciun din orașul Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana pe contul sau de Twitter, scrie AFP. Dispozitivul a fost amplasat intr-un pachet lasat in fața unei farmacii situata in piața in care este organizat tradiționalul…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP.Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fata unei farmacii din piata unde este organizat targul, a specificat…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea unei parți din centrul acestui oraș din estul Germaniei, situat chiar langa capitala țarii, relateaza AFP. Coletul suspect…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus în fața unei farmacii din piața unde este…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Gruparea terorista Stat Islamic ameninta cu atacuri teroriste in pietele de Craciun, de sarbatori. Mesajele, scrise in franceza, engleza si germana, au fost distribuite prin intermediul unor aplicatii de mesagerie. ISIS ameninta ca va comite atacuri teroriste in Marea Britanie, Franta si Germania, potrivit…

- Politisti greci vor fi desfasurati in Germania pentru a intari controalele aeroportuare, dupa ce pe aeroporturi germane au fost interceptati sute de migranti ce veneau din Grecia cu acte false, a declarat joi pentru AFP o sursa a politiei. Incepand cu saptamana viitoare, ofiteri de legatura greci…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse.Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Polițiști greci vor fi desfașurați in Germania pentru a intari controalele aeroportuare, dupa ce pe aeroporturi germane au fost interceptați sute de migranți ce veneau din Grecia cu acte false, a declarat joi pentru AFP o sursa a poliției. Începând cu saptamâna viitoare,…

- Jamaica — O fotografie modificata cu Merkel avand parul aranjat in șuvițe in stil jamaican este larg distribuita de presa germana, intr-o aluzie ironica la așa-numita coaliție Jamaica, țara al carei drapel cuprinde culorile partidelor ce au incercat in zadar formarea acestei alianțe politice, negrul…

- Suspecții, avand varste intre 20 și 28 de ani, au fost arestați in cursul perchezițiilor intreprinse in opt apartamente din orașele Kassel, Hanovra, Essen și Leipzig, a informat procuratura din Frankfurt. La operațiune au luat parte in jur de 500 de polițiști. Patru dintre suspecți…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au eșuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discuții, transmite AFP. "Este de preferat…

- Un barbat din Germania si-a gasit masina, dupa 20 de ani dupa ce a uitat unde a parcat-o. În 1997, când Helmut Kohl era cancelar, Titanic se afla în cinematografe, iar Arsenal era pe primul loc în liga, un barbat uituc si-a parcat masina undeva în Frankfurt. Si…

- Un cutremur resimtit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, s-a soldat cu peste 130 de morti in Kurdistanul irakian si in Iran, informeaza agentiile internationale de presa. UPADTE Bilantul victimelor a fost revizuit dramatic, sunt cel putin 328 de morti si peste…

- Primele nave de croaziera fluviala au ajuns in portul Tulcea in anul 2000, atunci cand sosirile lor au putut fi numarate pe degetele de la maini. Plecate din Germania, ele le ofera persoanelor de la bord posibilitatea de a vizita contra-cost orasele riverane Dunarii, Delta fiind destinatia finala.…

- Serviciile vamale germane au descoperit 400 de grame de cocaina ascunse in doua carti pentru copii trimise din Uruguay, au anuntat vineri autoritatile, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Drogurile, avand o valoare estimata de 30.000 de euro, au fost descoperite in cotoarele celor doua carti,…

- Poliția germana a arestat marți dimineața un sirian de 19 ani suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in Germania, a anunțat Parchetul antiterorist intr-un comunicat, informeaza AFP. Barbatul, prezentat ca Yamen A., a fost arestat în zori de forțele speciale ale…

- Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, a ramas fara permis de conducere si a fost amendat cu 580 de lei dupa ce, in timp ce era controlat de Politie, in trafic, a plecat acasa. Purtatorul de cuvant al IPJ Calarasi, Florentina Dobre, a declarat, pentru Mediafax , ca un barbat in varsta…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a anuntat joi ca a aprobat planul de a solicita o majorare salariala de 6% pentru cei 3,9 milioane de angajati din sectorul electric si al metalurgiei, precum si reducerea programului, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata. Solicitarile…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom Bucuresti, a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia ungara ZF Eger, cu scorul de 8-3, la debutul in grupele Ligii Campionilor.Scorul pe reprize a fost 1-1, 1-2, 0-2, 1-3. Pentru Steaua au marcat jucatorii Filipovici 1 gol,…

- Anul 2017 a pus în calendar 14 zile libere, pe care specialiștii momondo.ro le-au potrivit în decembrie 2016 astfel încât sa se transforme în 29 de zile de vacanța. Urmatoarele zile libere pe lista sunt strâns legate între ele: 30 noiembrie, Sfântul…

- Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul Mediafax, ca victima era imobilizata la pat, avand un picior amputat. Purtatorul de cuvant al Ambulantei Olt, medicul Alina Duminica, a declarat ca victima prezenta multiple traumatisme, fiind lovita cu un corp dur. "Unul dintre membrii…

- In cea de-a doua jumatate a anului, grupul Hornbach estimeaza o crestere a cheltuielilor, asociata, printre altele, cu digitalizarea comertului cu amanuntul. In acelasi timp, o contributie tot mai importanta la cresterea cifrei de afaceri o au si activitatile online din cadrul concernului. 5 …