Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au fost ranite in atacul cu bomba produs vineri dupa-amiaza in Lyon, a anuntat Prefectura din departamentul Rhone, citata de postul BFMTV. Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse citate de cotidianul Le…

- Deputatii francezi au adoptat, in noaptea de vineri spre sambata, un proiect de lege ce reglementeaza restaurarea, in decurs de cinci ani, a catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa de un incendiu puternic in luna aprilie, relateaza AFP. Proiectul, ce are drept scop reglementarea donatiilor pentru…

- Deputatii francezi au adoptat, in noaptea de vineri spre sambata, un proiect de lege ce reglementeaza restaurarea, in decurs de cinci ani, a catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa de un incendiu puternic in luna aprilie, relateaza AFP.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa…

- Sectorul agricol al Germaniei se confrunta cu o criza de mana de lucru, dupa ce numarul muncitorilor sezonieri, cei mai multi din estul Europei - romani si polonezi - a scazut, iar oamenii refuza sa mai lucreze pe salariul minim oferit in aceasta tara.

- Guvernul de la Berlin nu va face face noi imprumuturi pentru a stimula expansiunea economiei germane, a anuntat ministrul de Finante Olaf Scholz, care a dat vina pe factorii externi pentru cresterea anemica din acest an. Într-un interviu acordat BBC, oficialul a dezminţit temerile că…

- Presedintele sarb, Alexandar Vucic, a declarat ca nu remarca niciun interlocutor serios de partea kosovara pentru a continua dialogul intrerupt din luna noiembrie dupa ce Pristina a impus ''taxe vamale'' asupra produselor provenite din Serbia. Seful statului sarb a insistat ca, atat timp cat…

- Doctorul Costin Militaru, medic și vocal susținator al canabisului medicinal, a fost acuzat ieri, de ministrul Sorina Pintea, ca l-a adus in Comisia pentru legalizarea canabisului in scopuri medicale pe omul de afaceri Filip Hausner. Reprezentant al companiei Kidmat Eden, Hausner nu s-a sfiit sa le…

- ''Ar fi de ajutor daca Germania ar sprijini activ aderarea Romaniei la zona Schengen. Ne-ar bucura acest lucru'', a declarat seful diplomatiei romane pentru ziarul german. Mai intai ar fi eliminate controalele in aeroporturi, apoi, in a doua etapa, pentru transportul rutier si feroviar. Ar fi mai…