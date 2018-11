Germania: Piaţa de Crăciun din Ulm, păzită de vrăbii uriaşe antiteroriste Cinci vrabii uriase pazesc una din intrarile principale in piata de Craciun din orasul Ulm, in sudul Germaniei, in efortul autoritatilor de a preveni un eventual atac terorist, relateaza miercuri dpa.



Vrabiile gigant au fost construite fiecare din circa doua tone de beton, astfel incat sa nu permita patrunderea niciunui camion, a precizat o purtatoare de cuvant a municipalitatii.



Statuile masoara circa 2 metri de la varful ciocului la capatul cozii. Vrabia este simbolul orasului din landul Baden-Wurttemberg, precizeaza dpa.



Pasarile de beton se alatura bolarzilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

