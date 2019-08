Stiri pe aceeasi tema

- Alerta maxima! Atentate in masa in Europa! Listele sunt pregatite. Nume celebre sunt implicate O grupare de extrema dreapta din Germania planuia o serie de atentate. Printre ținte se numarau politicieni de prim rang. Membrii gruparii Nordkreuz au alcatuit o lista cu ținte formata din politicieni de…

- Un grup de extremisti de dreapta a creat „o lista a mortii” cu persoane de stanga si pro-refugiati prin accesarea bazelor de date ale politiei si apoi au depozitat arme si au cumparat saci pentru a-si ucide victimele si a se debarasa de cadavre, conform presei germane, relateaza The Guardian.Procurorul…

- Procurorul general al Germaniei investigheaza gruparea Nordkreuz din august 2017 suspectand organizatia ca pregateste un atac terorist. Gruparea, care include 30 de membri, ar avea legaturi apropiate cu politia si armata si cel putin un membru este in continuare angajat in comandamentul special al Biroului…

- Politia germana a arestat ale doua persoane in cadrul anchetei cu privire la asasinarea lui Walter Lubcke, un lider politic din cadrul CDU care s-a pronuntat in favoarea migrantilor, de catre Stephan Ernst, un neonazist, a anuntat parchetul joi, relateaza AFP.

- "In stadiul actual al investigatiilor, noi pormim de la principiul ca avem de a face cu un fundal de extrema drepta" in vederea explicarii motivatiilor acestui asasinat ce a socat tara, a declarat pentru presa un purtator de cuvant al parchetului. Parchetul General de la Karlsruhe - competant in domeniile…

- Ancheta legata de asasinarea, la inceputul lunii, a unui ales local crestin-democrat pro-migranti, se orienteaza spre pista unui 'atentat politic' de extrema dreapta, ceea ce ar fi o premiera pentru Germania in perioada postbelica, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.'In stadiul actual al…

- Un barbat a fost arestat in Germania in legatura cu uciderea unui responsabil politic local in mod declarat pro-refugiati, au anuntat autoritatile duminica, iar media au relatat ca suspectul ar avea conexiuni cu extrema-dreapta, potrivit AFP. Un barbat de 45 de ani a fost arestat sambata dupa…

- Un lider politic german care s-a poziționat pro-imigranți a fost ucis la domiciliul sau, el fiind impuscat in cap, a anuntat luni politia locala, citata de DPA si AFP, potrivit Agerpres.''Pana in prezent, nu avem niciun indiciu despre autor si, mai presus de toate, despre motivele acestui…