- Extrema-dreapta germana s-a mobilizat in urma unor agresiuni asupra unor trecatori comise de migranti intr-un oras din landul Bavaria si a organizat patrule de autoaparare, a anuntat joi primarul localitatii, care s-a declarat 'socat', relateaza AFP. 'Pot intelege insecuritatea care domneste…

- Un politist a fost grav ranit joi seara la Koln in cursul unui atac intreprins de catre militanti de extrema stanga impotriva unei reuniuni publice a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relateaza vineri AFP. Partidul AfD, anti-migranti si anti-islam, si-a organizat reuniunea…

- Vineri, 9 noiembrie, liderii germani au avertizat impotriva reaparitiei antisemitismului si impotriva ascensiunii extremei drepte, in timpul comemorarilor ce au marcat 80 de ani de la "Noaptea de cristal", acele pogromuri care au anuntat Holocaustul, scrie La Libre Belgique citata de Rador.

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a salutat luni "dinamica" miscarilor de extrema dreapta inregistrata la alegerile regionale din Germania si municipale din Belgia, informeaza AFP. "Dinamica inregistrata de AfD in Bavaria si de Vlaams Belang in Flandra confirma o viitoare rasturnare a…

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, relateaza The Guardian . Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 milioane de persoane cu drept…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit agențiile DPA si

