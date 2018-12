Germania: Parlamentul a aprobat opţiunea alegerii unui al treilea gen în documente oficiale pentru persoanele ''intersex'' Parlamentul din Germania a aprobat optiunea alegerii unui al treilea gen in documente oficiale pentru persoanele ''intersex'' care nu se identifica nici ca barbat, nici ca femeie, si s-ar putea naste cu o anatomie sexuala atipica, relateaza Reuters. Guvernul german a votat in august pentru introducerea unei a trei categorii, ''divers'', pe langa masculin si feminin, in certificatele de nastere si in alte documente. Ambele camere ale parlamentului au adoptat noua lege, votul de vineri fiind al camerei superioare, Bundesrat-ul. Activistii LGBT spun ca masura nu este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

