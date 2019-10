Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a furat un camion și a lovit intentionat mai multe masini, luni seara la Limburg, in vestul Germaniei, provocand ranirea a peste 15 persoane inainte de a fi arestat. Potrivit politiei, barbatul a furat in jurul orei locale 17.20 un camion in centrul orasului Limburg și apoi a inceput sa loveasca…

- Reprezentantii Daimler au precizat ca este vorba de furgonete care apartin precedentei generatii de Sprinter, ele fiind scoase din productie inca din 2016. Ei au confirmat solicitarea KBA de a se prezenta la audierile legate de furgonetele Sprinter. Bild am Sonntag sustine ca supa audieri…

- Expozitia "Intre viata si moarte. Cazuri de salvare a evreilor in timpul Holocaustului" se va deschide joi, la ora 18,00, in Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman. Potrivit unui comunicat al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", transmis…

- O manastire din Germania a prezentat miercuri schitele pentru trei vitralii de mari dimensiuni realizate de Gerhard Richter, cel mai apreciat artist contemporan german, informeaza DPA. Schitele realizate pentru abatia Tholey, o manastire benedictina din sud-vestul Germaniei, au fost intampinate cu entuziasm…

- In landul Brandenburg, care inconjoara capitala Berlin, AfD si Partidul Social-Democrat (SPD) sunt cotate fiecare cu 21% din intentiile de vot ale electoratului, potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa si publicat de cotidianul Bild.Ambele partide au urcat in sondajele de opinie…

- Increderea companiilor germane in economie a scazut in luna august la cel mai scazut nivel de dupa noiembrie 2012, un nou semn ca prima economie a Europei se indreapta spre o recesiune. Luni, Institutul de cercetare economică Ifo din Munchen a anunţat că încrederea companiilor germane…

- Ritmul de crestere al PIB-ului Germaniei incetineste deoarece exportatorii sunt afectati de cererea globala mai slaba, disputele comerciale dintre SUA si China, si Brexit. Aceste riscuri externe sunt partial compensate de majorarea cheltuielilor de consum, sprijinite de piata solida a fortei de munca…

- Urmasii ultimului imparat al Germaniei vor sa recupereze de la statul german mii de obiecte si opere de arta care au apartinut familiei Hohenzollern, a anuntat vineri Ministerul Culturii, confirmand astfel informatii publicate de Der Spiegel, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Negocierile…