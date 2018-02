Germania omoara dieselul Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata poluarii, Curtea administrativa federala ar trebui sa statuteze aceasta […] Germania omoara dieselul is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Guvernul german studiaza posibilitatea de a face transportul public gratuit in unele orase ale tarii, cu scopul de a combate poluarea. Cu o poluare a aerului accentuata si invocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Germania vine cu o propunere radicala de reducere a poluarii - eliminarea biletelor pentru transportul public, scrie realitatea.net.Berlinul se straduiește sa atinga obiectivele UE privind poluarea aerului și sa evite amenzile.

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Justitia rusa a autorizat vineri un jurnalist de la publicatia independenta Novaia Gazeta, amenintat sa fie expulzat spre Uzbekistan, unde el afirma ca a fost torturat, sa paraseasca Rusia spre o tara terta, informeaza AFP. Arestat in august de politie in timpul unui control de identitate,…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Richard Kunisch 1828 Breslau Prusia 1888 s a nascut intr o familie cu ascendenta nobiliara din regatul Prusiei. In anii 1846 1849, tanarul Kunisch a studiat filologie romanica, drept si stiinte politice. Ca urmare, a fost angajat referent la Curtea de Apel din orasul natal pana in 1852, cand a fost…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- O lege din Polonia a provocat revolta in Israel si Ucraina. O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare ale mortii poloneze” a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. “Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania”, a declarat Barbara…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat decizia luata de Comisia Europeana in 2015 prin care obliga statul francez sa recupereze 1,37 miliarde de euro, ajutor ilegal de stat acordat producatorului si furnizorului de electricitate EDF.

- Doi importanti ministri britanici au facut miercuri declaratii ce risca sa provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, dupa ce au lansat catre Germania un apel pentru un nou model economic si comercial de cooperare cu Berlinul si cu UE in contextul in care convorbirile privind Brexit-ul intra intr-o etapa…

- Aschia nu sare departe de trunchi SITUATIE… Iata ca si tatal lui Catalin Ciolpan, recent condamnat la inchisoare pe viata in Germania, are probleme cu legea. E drept, nu asa de mari precum fiul sau, insa batranul este, in prezent, martor intr-un amplu dosar de contrabanda, instrumentat de procurorii…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala de 3 ani și 7 luni de inchisoare cu executare. Infracțiunile pentru care a fost judecat barbatul au avut…

- Patronul datorita caruia autostrada Nadlac– Arad nu a fost finalizata la termen și care a deturnat fondurile destinate construirii acesteia și-a primit pedeapsa, dupa patru ani din momentul in care a fost trimis in judecata. Sentința nu este definitiva. Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul…

- Dupa ce Comisia Europeana a declansat o procedura inedita contra Warsoviei, ce poate merge pana la suspendarea dreptului de vot a polonezilor in UE, daca nu renunta la reforme judiciare considerate ”controversate”, presedintele Andrzej Duda a replicat dur. ”Multi reprezentanti ai instututiilor europene…

- Cel putin asta au reclamat clientii din Germania, mai precis „un miros de ars” in automobilele produse de divizia de automobile de lux a grupului Volkswagen. Audi a reactionat, anuntand ca va rechema in service 330.000 de vehicule diesel din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters , care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon. Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi. De asemenea, autoritatea franceza a anunțat ca WhatsApp…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci vizeaza…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Inmormantarea Regelui Mihai s-a incheiat. Circa 16 mii de oameni au asistat, la Curtea de Arges, la slujba de inhumare a Regelui Mihai. Au fost trase 21 de salve de tun si a fost intonat imnul national, in onoarea fostului suveran.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu, a anunțat, citat de agenția IPN, ca va face un demers catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sa declare ziua de sâmbata, 16 decembrie, zi de doliu national, avînd în vedere relația istorica a Moldovei cu Regele…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern – disparut desi se afla sub control judiciar si condamnat in lipsa, in luna august, la opt ani de inchisoare pentru evaziune fiscala – a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires, anunta Politia Romana, potrivit News.ro . Potrivit Politiei Romane,…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Potrivit unui proiect de lege, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor poate deveni sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare este sarbatoare legala in 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, iar conform calendarului sarbatorilor legale stabilit de Comisia Europeana va fi in 2018 si pentru institutiile…

- Thomas de Maiziere, ministrul de Interne de la Berlin, a condamnat arderea steagurilor israeliene la mitinguri pro-palestiniene din Germania, desfasurate dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Germania, Frantei si Belgiei in legatura cu nerespectarea de catre acestea a obligatiei de a notifica transpunerea completa a legislatiei UE referitoare la recunoasterea calificarilor profesionale, transmite dpa.…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- "Astazi este o zi trista, a trecut in nefiiinta Regele Mihai. Regele a fost una dintre cele mai mari personalitati ale Romaniei. A scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleante tuturor membrilor Casei Regale. Romania va organiza toate ceremoniile…

- Un imobil in care stau, printre altii, si cetateni romani a fost cuprins, vineri, de un incendiu. Cladirea se afla in localitatea germana Bergkamen. Cazul a ajuns in atentia oficialilor romani, iar reprezentantii Consulatului Romaniei la Bonn au parcurs pasii necesari pentru a afla daca sunt si romani…

- Infractor roman, cautat in Germania, depistat in Maramureș. La data de 21 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramureș au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din Valenii de Munte, judetul Prahova, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…