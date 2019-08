Germania, obligată de justiţie să primească un refugiat afgan pe care îl deportase în Grecia Hotararea instantei este prima de acest fel si vine la un an dupa ce ministrul de interne Horst Seefer a incheiat un acord cu Grecia cu privire la returnarea migrantilor, a indicat miercuri organizatia Pro Asyl. In hotararea pronuntata saptamana trecuta, justitia considera decizia politiei din Munchen drept o incalcare 'provizoriu ilegala' a drepturilor refugiatilor. Cazul se refera la un solicitant de azil afgan care a trecut frontiera cu trenul din Austria in Germania in luna mai. Politia germana a decis imediat sa-l deporteze pe afgan in Grecia dupa ce acesta a fost identificat in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul socialist, Vlad Batrîncea, a venit cu o reacție, dupa ce mai multe voci au criticat votul sau și al lui Andrei Nastase pentru revenirea Federației Ruse la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Dânsul spune ca alaturi de R. Moldova au votat și țari membre a Uniunii Europene,…

- Masura anuntata de guvernul de la Berlin a nemultumit atat restul tarilor membre UE, cat si sindicatele transportatorilor, scrie digi24.ro. Austria, sustinuta de Olanda, a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene, care le-a dat dreptate. Citeste si EURO 2019 ROMANIA-GERMANIA. UEFA ne…

- Intentia Germaniei de a introduce o taxa pe autostrazi pentru automobilistii straini ii discrimineaza pe acestia si incalca legislatia Uniunii Europene, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene. În anul 2017, cabinetul de la Berlin a aprobat introducerea unei taxe pe autostrăzi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze. Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora…

- Prezența la vot în cadrul alegerilor europarlamentare din perioada 23-26 mai a fost de 50,95%, fiind cea mai ridicata prezența la nivelul Uniunii Europene din ultimii 25 de ani, transmite Mediafax, conform informațiilor emise de Parlamentul European. În anul 1994, prezența la vot…

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA, conform Mediafax.Citește…

- Romania a exportat anul trecut in tarile Uniunii Europene si in state terte peste 12 milioane de tone de cereale, cu un milion de tone mai mult fata de anul precedent, incasarile depasind 2,2 miliarde de euro. In 2018, cele mai importante destinatii de export au fost Spania, Egipt, Italia, Arabia Saudita,…

- Firmele din țarile membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Romania, trebuie obligate de catre autoritațile statului sa introduca sisteme de masurare a timpului de lucru zilnic și a orelor suplimentare efectuate de angajați, a decis, recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Instanța europeana…