Germania: O secretara de stat din SPD cere eliminarea din imnul national a cuvantului Vaterland, in numele egalitatii de sex

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Mai multi parlamentari romani, de la toate partidele, au initiat un proiect de lege care prevede anularea orei de vara in Romania. Pe modelul Parlamentului European… Autorii legii initiate in Parlamentul Romaniei amintesc faptul ca ora de vara a fost introdusa prima data in 1916, dupa Primul Razboi…

- Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca numarul de imbolnaviri de pojar in Europa a crescut in 2017 cu 400%. Cele mai multe cazuri noi, peste 5500, au fost inregistrate in Romania. Printre cauze, OMS enumera scaderea ratei de imunizare, deficiențele de aprovizionare și rata mica de vaccinare…

- Dupa ce Franta si Germania au fost cele mai puternice voci din UE care au sustinut reglementarea monedelor virtuale la nivel global, presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sustine ca aceasta initiativa nu intra in atributiile acestei institutii. ”Multi dintre dumneavoastra ati intrebat…

- Autoritatile din Beerlin au anuntat ca proiectul privind “gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie” urmeaza sa fie testat pana la finele acestui an in cinci orase din Germania, printre care fosta capitala Bonn (aproximativ 300.000…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Asa reiese dintr-un recent studiu intocmit de ING. Acesta mai spune si ca peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- In cadrul primei sedinte de Consiliu Local de la Iasi, edilul-sef Mihai Chirica a anuntat ca intentioneaza sa propuna o hotarare prin care orele din unitatile de invatamant sa inceapa cu „Desteapta-te, romane!“.

- Polițiștii din intreaga țara au aplicat peste 36.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat 685 de infracțiuni. Aceștia au intervenit la peste 2.200 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Marți, 23 ianuarie, peste 11.330 ...

- Au mai ramas sase jocuri de disputat din faza grupelor principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia, iar in acest moment se stie doar o semifinalista: Danemarca. Franta, Croatia si Suedia lupta pentru primele doua locuri in Grupa 1, in timp ce locul secund din cealalta grupa…

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis, in sedinta de marti, ca infiintarea sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor – cuprinsa in randul modificarilor aduse legii 304 din 2004 – este constitutionala. Totodata, s-a aflat ca forul condus de Valer Dorneanu a amanat cu o saptamana, adica pana pe…

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 a reprezentat primul pas pe calea infaptuirii statului national roman unitar. Unirea celor doua principate a fost un proces care a inceput in anul 1848, bazat pe puternica apropiere culturala si economica dintre cele doua tari romanesti. In anul 1862, domnitorul…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus…

- Danemarca a invins Germania, detinatoarea titlului, cu scorul de 26-25, duminica, la Varazdin, si a preluat conducerea in Grupa a 2-a principala a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. Germania conducea cu un singur gol la pauza, 9-8, dupa o prima repriza…

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. “Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania”, a declarat Barbara…

- O noua licitatie cu bunuri din „Epoca de Aur” va fi organizata luna aceasta, iar in afara de afise, fotografii si bibelouri vor fi scoase la vanzare si cizmele de cauciuc si basca de vanatoare apartinand tovarasului Nicolae Ceausescu. Cei care viseaza sa se imbrace si sa se incalte precum o facea Nicolae…

- Marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 13.00, președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, va oferi profesorului Marco Lucchesi, președinte al Academiei Braziliene de Litere, o Distincție de Onoare pentru excepționala activitate de promovare a culturii romane pe meridianele lumii. Evenimentul…

- BERBEC Este o zi foarte buna pentru toate activitatile care presupun studiu, documentare si comunicare. Aflati ca va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri. Pentru ca partenerul de viata sa nu se simta neglijat, este suficient sa-i explicati despre ce este vorba. TAUR Aveti…

- Trei persoane au murit in Olanda, si o femeie in Belgia, sute de zboruri au fost anulate, scoli inchise in Irlanda si Scotia, Germania este afectata de vant si ninsoare, iar la Istanbul au fost anuntate furtuni cu vant puternic. Toate cursele de pe aeroportul Amsterdam Schiphol, al treilea ca marime…

- Schioarea norvegiana Tiril Eckhoff a castigat joi proba de sprint de la Anterselva (Italia) contand pentru Cupa Mondiala de biatlon. Eckhoff, care a realizat punctajul maxim la pusca, a devansat-o cu 12 secunde pe Laura Dahlmeier (Germania), detinatoarea Marelui Glob de cristal, si cu…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Nici nu trebuie sa te expui cu tot felul de stele d’alea mari pe epoleti sau functii de inspector general ca sa profiti la maxim de „trambulina” pe care o poate reprezenta Ministerul de Interne in derularea unor combinatii de milioane de euro. La propriu… Si iata ca, dupa ce IGAV-ul a fost serios zguduit…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Niciodata dupa caderea URSS rusii nu consumat atat de putin alcool, o performanta care rezulta din mai bine de zece ani de lupta declansata de autoritati impotriva alcoolismului si tabagismului care faceau ravagii. Dar si a tendintelor catre un mod de viata mai sanatos, promovat de Vladimir Putin. Cu…

- E o snoava veche, veche despre o martoaga. Pe vremea lui Ceausescu, martoaga a fost inlocuita cu o Dacie rablagita. Si-a dus romanul martoaga (Dacia) obosita la targ. Cand il intreba cineva ce poate si cat costa martoaga, proprietarul raspundea: “e vai de steaua ei, de abia se taraste, iti cer trei…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 Begu – Martic Dublu feminin Cirstea /Haddad Maia – Kudermetova / Sabalenka Begu / Niculescu…

- Romania a devenit campioana europeana la bob 4 persoane Under 23, la intrecerea desfasurata in Germania, la Winterberg, iar din echipajul medaliat cu aur a facut parte si Alexandru Andrei Bugheanu, cunoscut in special pentru evolutiile sale din atletism, sub culorile CS Farul Constanta Pregatit la atletism…

- Un balcon interior al cladirii aflata in capitala Indoneziei a cazut, ieri, peste oameni, cel putin 80 de persoane fiind ranite, a indicat politia indoneziana. Potrivit purtatorului de cuvant al politiei indoneziene, Setyo Wasisto, structura s-a prabusit peste parterul celui de-al doilea turn al cladirii…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters.

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- CS Universitea Craiova a pierdut amicalul cu SV Meppen, echipa din Liga a 3-a din Germania, scor 2-4 Acesta a fost primul meci disputat de olteni in cantonamentul din Turcia. Antrenorul Devis Mangia nu a fost prezent la partida, el fiind plecat in Italia, pentru a rezolva anumite probleme personale.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Muncitorii de la trei uzine BMW din Germania și cei de la fabrica Audi din Ingolstad au intrat in greva și solicita marirea salariilor cu 6% și posibilitatea reducerii programului saptamanal de lucru la 28 de ore.

- Dupa ce ministrul de Interne a iesit, joi seara tarziu, cu o declaratie de presa -in care a prezentat ceea ce a anuntat a fi o “cronologie” a celor intamplate in privinta variantei de succesor al actualului sef al IGPR, aparuta pe fondul propunerii pe care i-o inaintase premierului, in urma scandalului…

- Cea mai inalta autoritate judiciara din Germania a anulat joi un verdict de achitare din 2016 vizand sapte salafisti care au infiintat o "Politie Sharia" in comunitatea lor musulmana si a ordonat un nou proces, relateaza AFP. Tribunalul din Wuppertal (vest), care i-a achitat in noiembrie…

- La o zi de cand s-a aflat despre preluarea, de catre Parchetul General, in fruntea caruia se afla, a cauzei ce il vizeaza pe Eugen Stan, agentul acuzat de molestarea a doi copii intr-un bloc din sectorul 6, Augustin Lazar a facut primele mentiuni in cazul ce tine atentia opiniei publice de zile intregi,…

- Cantareata Pink va da startul celei de-a 52-a editii a Super Bowl si va interpreta imnul national inainte de disputarea finalei din 2018 a campionatului de fotbal american, ce va avea loc pe 4 februarie in orasul Minneapolis, au anuntat ...

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene ’Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania. Potrivit politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote ’Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea…

- Puternicul sindicat german al metalurgiei IG Metall a dat ieri startul unui conflict social cu patronatele pentru a obtine o majorare salariala de 6% si o saptamana de munca de 28 de ore, un conflict care se anunta ca unul din cele mai dure din ultimii ani in Germania. Zeci de actiuni de protest sunt…

- Ciprian Bogdan, vicepreședinte PNL Timiș, propune sa se organizeze un concurs național, la toate spitalele din țara, cel puțin o data pe an, in aceeași data. „O problema care ii face pe medici sa plece – aveam in 2016 un deficit de 13.000 de cadre medicale – este și faptul ca ai…

- Cel putin asta au reclamat clientii din Germania, mai precis „un miros de ars” in automobilele produse de divizia de automobile de lux a grupului Volkswagen. Audi a reactionat, anuntand ca va rechema in service 330.000 de vehicule diesel din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce…

- Radu Voina, fost selecționer al naționalei de handbal feminin in perioada 2008-2012, il critica pe selectionerul Ambros Martin pentru selectia pe care a facut-o pentru Mondialul din Germania, unde Romania a fost invinsa in optimi de Cehia, 27-28. "Eu sunt convins ca lotul care a fost la acest Campionatul…

- Antrenorul iberic al nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, luni seara, dupa eliminarea tricolorelor in optimile CM din Germania, ca ”trebuia mai mult echilibru” si ca, poate, ”nu e buna prea multa motivare”.

- Antrenorul iberic al nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, luni seara, dupa eliminarea tricolorelor in optimile CM din Germania, ca ”trebuia mai mult echilibru” si ca, poate, ”nu e buna prea multa motivare”.”Singurul lucru important este ca am pierdut azi. Cehia…

- Dupa ce democratii din Comisia de Finante a Camerei Reprezentantilor din SUA au cerut Deutsche Bank informatii despre posibilele legaturi financiare cu Kremlinul ale unor membri ai familiei Trump, iata ca cea mai mare banca din Germania este somata de procurorul Robert Mueller(care ancheteaza “dosarul…