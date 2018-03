Germania, o putere economica fara forta de munca: Angajatorii nemti ii atrag pe muncitori cu vacante la New York si locuinte gratuite

Stiri pe aceeasi tema

- Jakob Kratsch este un simplu ucenic in varsta de 20 de ani la o fabrica de truse de barbierit din Germania dar compania la care lucreaza a dorit atat de mult sa il angajeze incat i-a oferit un sejur gratuit de trei zile la New York in pachetul de recrutare, transmite Bloomberg.

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei, relateaza agentia DPA, preluata de Mediafax.Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale…

- Olandezul are 54 de ani și s-a prezentat, in noaptea de sambata spre duminica, in Vama Cenad, la volanul unui autoturism Mecedes. A vrut sa treaca din Romania in Ungaria, iar in mașina cu el se aflau și doi cetațeni iranieni. Pasagerii nu aveau niciun document asupra lor. „Avand in vedere…

- Bursa din New York a inregistrat cel mai amplu declin saptamanal de dupa 2016, pe fondul unei evoluții negative generalizate a piețelor de capital, din cauza temerilor ca un razboi comercial și dobanzile mai mari pentru credite ar putea incetini creșterea economiei mondiale, relateaza Bloomberg.…

- Sediul BMW din Munchen a fost controlat de autoritațile germane, in urma suspiciunilor procurorilor ca producatorul auto ar fi folosit softuri ilegale care sa manipuleze nivelul emisiilor, potrivit agenției Reuters.

- Marti sediul BMW de la Munchen si o fabrica de motoare din Austria au fost perchezitionate de anchetatori, ca parte a unei investigatii care vrea sa determine daca grupul german a folosit soft-uri care sa pacaleasca testele de emisii. BMW spune ca soft-ul de la care a pornit totul a fost instalat din…

- Guvernul Angelei Merkel este interesat sa dezvolte in Germania o industrie a gazelor naturale lichefiate, de la zero, pentru a reduce dependenta tarii de gazele rusesti, potrivit Bloomberg . Noua coalitie care formeaza Guvernul va crea o strategie privind realizarea infrastructurii necesare, pentru…

- Perchezitii intr-o ancheta privind folosirea de softuri ilegale pentru manipularea emisiilor poluante la motoare diesel au avut loc marti in sedii ale companiei auto BMW din orasul german Munchen si din Austria, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung.

- Producatorul german de produse electronice Sennheiser a anuntat luni ca vrea sa construiasca la Brasov a patra sa fabrica la nivel global, finalizarea proiectului fiind estimata pentru acest an.”Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza…

- Angajatorii din 11 state europene ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 1.400 de locuri de munca vacante pentru romanii care doresc o slujba in strainatate. Cele mai multe posturi vacante sunt in Germania.

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Sunt, se pare, un „plutocrat strain”. Suma considerabila pe care am donat-o parții favorabile ramanerii, in dezbaterile Brexit , este „patata” și ar trebui returnata imediat. Ar trebui sa „stau deoparte” de politica britanica. Toate acestea au ieșit la iveala in timpul unui dineu pe care l-am oferit…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 150 de oferte de munca. Dintre acestea, 32 sunt destinate operatorilor confecționeri industriali, 22 muncitorilor…

- AFP a intervievat cinci cetateni britanici in tara lor si alti cinci instalati in alta parte in Europa, precum si cinci expatriati europeni in Regatul Unit. In functie de situatiile lor personale si opiniile politice, ei sustin sau regreta votul in favoarea Brexit. Si in timp ce unii se tem ca vor…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- 'Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos', a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Municipiul Cluj-Napoca este, dupa Praga, orasul din U.E. unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, conform anuntului publicat de EUROSTAT, Uniunea Europeana. Astfel, potrivit sondajului oficial, 72% dintre respondenti – selectati din principalele orase ale Uniunii Europene – au fost de acord ca…

- Daca ai ales sa nu stai timp de doi ani in concediu si te-ai intors mai repede la munca, ai dreptul sa primesti 650 lei, reprezentand stimulentul de insertie. Persoanele care se intorc mai repede la munca din concediul de crestere a copilului trebuie sa stie ca nu pot fi concediate pe toata…

- Ryan Reynolds se arunca in industria producerii bauturilor alcoolice. Starul din Deadpool a cumparat actiuni la Davos Brands - Aviation Gin, dupa ce a fost cucerit de gustul bauturii, spune compania intr-o declaratie. Miscarea vine dupa ce colegul sau actor George Clooney a vandut compania…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 222 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 42 sunt destinate operatorilor confecționeri industriali, 37 muncitorilor…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, s-a intalnit joi, la Munchen, in Germania, cu seful Politiei Bavareze, Wilhelm Schmidbauer, discutiile axandu-se pe cooperarea politieneasca bilaterala. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Republica Moldova este determinata sa mentina ritmul inalt de implementare a condiționalitaților stabilite cu UE, asumandu-si obiectivul de a accelera procesul dat in pofida faptului ca anul 2018 este unul electoral. Declarația a fost facuta de catre premierul, Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 432 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, cele mai multe, și anume 100, sunt destinate croitorilor confecționeri…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Șansele de supraviețuire ale unei persoane cu atac de cord. Cu cat este mai mare perioada de timp intre momentul in care un pacient cu risc ridicat de atac de cord este vazut de un medic si cel in care beneficiaza de tratament in spital cu atat sansele sale de supravietuire sunt mai mici, potrivit unor…

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- JO 2018. Orasul PyeongChang a obtinut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" dupa ce si-a depus candidatura de trei ori consecutiv, in 2010, 2014 si 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. PyeongChang este un district aflat in partea de nord-est…

- Bursa de la New York scade din nou joi pentru a patra zi din cinci, indicele S&P 500 fiind cu 1,9% sub nivelul anterior, in vreme ce indicele care masoara volatilitatea este de doua ori mai mare decat saptamana trecuta, semn al tensiunilor, potrivit Bloomberg . Anxietatea vine ca urmare a posibilitații…

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- „O parte din cheltuielile angajatorilor cu contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) vor fi suportate de la bugetul de stat. De aceasta facilitate vor beneficia persoanele din patru categorii: angajatii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare, zilierii si persoanele cu handicap. Angajatorii…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Monedele digitale si software-ul dezvoltat pentru a le urmari au devenit tinte atractive pentru hackeri si pentru atacuri cibernetice si au creat in acelasi timp o piata noua pentru firmele din domeniul securitatii informatice, potrivit Bloomberg. In mai putin de un deceniu, hackerii au…

- Un jucator de top din Germania, cu o tradiție de peste 100 de ani, intra in forța pe piața din Romania! Acesta construiește o fabrica, in care investește o suma impresionanta.Mai mult, gigantul va crea sute de locuri de munca. Șefii companiei și-au propus ca producția sa inceapa in toamna…

- Pugilistul Florian „Big Nasty” Munteanu a fost ales de Sylvester Stallone pentru unul dintre rolurile principale din pelicula Creed 2. Iata ce a spus starul… „Felicitari lui Florian «Big Nasty» Munteanu, pentru ca a obtinut rolul fiului lui Ivan Drago! 27 de ani, 1,95 metri, 111 kilograme de talent”,…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 179 de oferte de munca destinate șomerilor vranceni. Astfel, in aceasta perioada se…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- Preturile petrolului au inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 au inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran, transmite Bloomberg.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…