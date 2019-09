Germania: O mașină a spulberat un grup de pietoni. Mai mulți morți Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca urmeaza sa se stabileasca daca a fost vorba despre un act intentionat, dar ca din primele cercetari rezulta ca a fost un accident de trafic. Soferul, grav ranit, a fost dus la spital. Potrivit primelor informatii, in masina se aflau mai multe persoane, dar nu se stie cu exactitate cate. Politia crede ca este posibil ca pasagerii sa fi fost aruncati din vehicul sport, in momentul in care autoturismul a patruns in spatiul dintre doua cladiri. Locul accidentului a fost delimitat si numerosi pompieri, politisti si ambulantieri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

