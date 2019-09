Germania: Numărul solicitanţilor de azil care primesc ajutor de la stat, în scădere Este vorba de a treia scadere anuala consecutiva, dupa varful de la sfarsitul lui 2015, cand acest numar era de circa 975.000. In 2015 au intrat in Germania sute de mii de refugiati, multi dintre ei goniti de acasa de conflictele din Siria, Afganistan si din Africa de Nord. Numarul total al refugiatilor veniti in principal via Balcani a fost estimat la circa 1 milion. Din cei 411.000 inregistrati la finele lui 2018, 220.000 de solicitanti de azil, sau 53% din total, proveneau din Asia, dintre care 63.000 din Afganistan, 43.000 din Irak si 23.000 din Siria. Alti 96.000 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

