Germania: Numărul salafiştilor s-a dublat din 2013, conform Ministerului de Interne Numarul persoanelor din Germania care se descriu ca salafisti - adepti ai unei forme extrem de conservatoare de islam sunnit- s-a dublat in ultimii cinci ani, potrivit cifrelor anuntate miercuri de Ministerul federal de Interne, transmite dpa.



Daca in 2013 numarul celor care se declarau salafisti era de circa 5.500, in prezent cifra a ajuns la aproximativ 11.000.



Cu toate acestea, cotidianul Tagesspiegel, primul care a prezentat aceste date, citeaza experti in securitate potrivit carora numarul noilor adepti s-a redus in ultimele luni datorita pierderilor teritoriale ale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Electricite de France se numara printre companiile care au avertizat guvernul britanic despre riscurile semnificative pentru afacerile lor care vor exista dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, potrivit unor documente confidentiale citate de publicatia Mail on Sunday. Companiile s-au…

- Autoritatile ruse au anuntat, luni, infiintarea unei unitati de "politie turistica", pentru a asigura securitatea suporterilor care se vor deplasa la Cupa Mondiala din Rusia."Aceasta unitate va fi constituita din agenti ai Ministerului de Interne care vorbesc mai multe limbi straine. Daca…

- Ca urmare a articolelor/știrilor publicate marți, 27 martie 2018, potrivit carora aș fi fost audiat intr-un dosar al procurorului Mircea Negulescu și ca acesta m-ar fi chemat la biroul dansului pentru a-mi oferi informații nedestinate publicitații, fac urmatoarele precizari:Prezența mea la…

- Primul centru federal din Germania pentru solicitantii de azil respinsi va fi operational pana la finalul acestui an, a anuntat joi un oficial al Ministerului de Interne german, Stephan Mayer, citat de cotidianul Suddeutsche Zeitung, transmite DPA. Proiectul va fi unul de 'maxima prioritate',…

- Autor: Serban CIONOFF Cinstit sa fiu, imi este foarte greu sa aleg pe care dintre aceste doua fapte ar trebui sa o socotesc culmea sfidarii elementarelor norme ale bunului simț și a respectului pentru istoria și pentru credința noastra strabuna. Ma refer la gestul celor doi polițiști care urinau,ziua…

- Reacția Patriarhiei in cazul sindicaliștilor care ar fi urinat pe Biserica Kretzulescu. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane au cerut „mustrarea” celor doi angajați MAI care și-ar fi facut nevoile pe lacașul de cult. De cealalta parte, sindicaliștii spun ca Primaria Capitalie nu a amplasat toalete…

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale. Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne, la 11:45 sindicalistii…

- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri pu...

- Sindicalistii din Politie protesteaza astazi in fata Ministerului de Interne. Actiunea de protest are loc intre orele 9.00 ndash; 12.00 in Piata Revolutiei MAI , iar de la ora 12.00 se porneste in mars catre Piata Victoriei unde este sediul Guvernului. De la ora 13.00 pana la ora 16.00 sindicalistii…

- Bazinul clubului sportiv "Dinamo" aflat in subordinea Ministerului de Interne, care este din ciment si inca din timpul fostei Uniuni Sovietice va ramane in istorie. Piscina in aer liber va fi renovata, in aceasta vara, dupa cele mai performante standarde europene.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Ministerul de Externe rus a precizat, miercuri, ca este "inadmisibil" sa compari Cupa Mondiala din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin organizate de Germania lui Hitler in 1936, asa cum a afirmat ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, citat de agentia spaniola EFE. …

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Adjunctul ministerului, Nusrat Rahimi, a declarat pentru RFE/RL ca majoritatea victimelor sunt civili.…

- Partidul de guvernamant din Slovacia incearca sa evite alegerile anticipate, oferindu-i postul de ministru de interne unui oficial apolitic, pentru a investiga uciderea unui jurnalist a carui moarte a cauzat o criza ce a dus la caderea premierului Robert Fico, relateaza Reuters. Sef al partidului de…

- "Un nou tip de frauda face ravagii: esti sunat de cineva care se da drept operator la o companie de telefonie mobila". Asa incepe mesajul de avertizare al "Ministerului de Interne", care circula pe platforma de Whatsapp.

- Uniformele angajatilor DGPI vor fi din stofa neagra, bluzoanele din tercot sau bumbac, cu manusi din piele si incaltaminte din piele, iar epoletii vor fi brodati cu fir metalizat alb-argintiu reprezentand frunze de stejar, potrivit unui Ordin al MAI pus in dezbatere publica.

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- Cel puțin cinci persoane au declanșat un incendiu de amploare la o moschee de langa Stuttgart. Cinci persoane sunt cautate pentru "tentativa de omor" dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, scrie AFP. Incendiul a…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Anularea sporului de continuitate pentru politisti de catre guvernarea PSD-ALDE a dus la aparitia unor anomalii. Multe sectii de politie din mediul rural sunt inchise dupa terminarea programul normal de lucru. Maramuresul e unul dintre cele mai lovite judete pentru ca inregistreaza cea mai mica medie…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Serpil Kemalbay, fosta copresedinta a principalului partid prokurd turc HDP, a fost arestata marti, deoarece a criticat operatiunea pe care Ankara o desfasoara in nordul Siriei, potrivit unei reprezentate a formatiunii, relateaza AFP, citat de News.ro . Kemalbay, care a fost inlocuita la copresedintia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința din data de 25 ianuarie modificarea Hotararii de Guvern care vizeaza Blocul V03 din Dej, aceasta fiind publicata in Monitorul Oficial, in data de 31 ianuarie. Prin adoptarea Hotararii de Guvern nr. 27 din 25.01.2017, articolul 3 din Hotararea Guvernului nr.727/2002…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Mai multe organizații neguvernamentale de media din Republica Moldova au cerut Ministerului de Interne sa investigheze motivul pentru care unii jurnaliști ruși nu au fost lasați sa intre in țara noastra, noteaza NOI.md. De menționat ca in noaptea de luni spre marți, doi jurnaliști ruși de la canalul…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Comandantul unei unitați militare din Transnistria vindea ilegal combusbil furat din tehnica militara. Este vorba despre Evghenii Guțu, care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, scrie presa din regiune. Potrivit materialelor cauzei penale, colectate de Comitetul…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Germania a scazut drastic in anul 2017, in urma masurilor autoritatilor de accelerare a deportarilor si de limitare a intrarii de refugiati in tara, transmite dpa. Potrivit datelor comunicate marti de Ministerul federal de Interne, in Germania…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate si zeci de persoane au fost ranite in timpul violentelor izbucnite in mai multe orase din Tunisia, a anuntat miercuri Ministerul de Interne dupa cea de-a doua noapte de tulburari sociale alimentate de masurile de austeritate, la sapte ani dupa revolutia…

- Dezvaluirea ca pedofilul care a agresat doi frati in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei este politist a socat ieri nu numai opinia publica, ci si pe angajatii Ministerului de Interne.

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul respectiv,…

- Un tribunal din Tbilisi l-a condamnat vineri in contumacie la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili pentru 'abuz de putere' in afacerea privind asasinarea tanarului bancher Sandro Girgvliani in anul 2006, transmite AFP. Sandro Girgvliani, gasit…