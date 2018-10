Germania: Numărul expulzărilor, în creștere Numarul de expulzari din Germania spre tarile din Maghreb a crescut drastic incepand din 2015, in principal ca urmare a progresului inregistrat in identificarile biometrice, potrivit unui studiu publicat luni, relateaza AFP. Numarul expulzarilor catre Maroc a crescut astfel de la 61 in 2015 la 634 in 2017, se arata in raportul citat de cotidianul german Bild. In primele opt luni ale anului 2018, 476 de persoane au fost expulzate spre aceasta tara. Tendinta este aceeasi spre Tunisia (17 expulzari in 2015, 251 anul trecut, 231 in acest an) si Algeria (57 in 2015, 504 in 2017 si 400 la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

