Germania nu va expulza migranţi spre Siria "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se aplica si pentru cei care comit ilegalitati", a declarat Seehofer pentru Spiegel.



In urma cu cateva zile, au fost facute publice concluziile unui raport al Ministerului de Externe conform caruia refugiatii se confrunta cu teama de represiune si de violente in tara lor de origine.



Seehofer a declarat pentru Spiegel ca raportul este 'plauzibil', potrivit Agerpres.



Comentariile sale vin inaintea unei conferinte a ministrilor de interne din landurile germane care va avea loc la sfarsitul lunii noiembrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa. "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se aplica si pentru cei care comit…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa preluata de Agerpres "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se…

- Germania și Franța au invinuit Rusia și pe separatiștii pe care ii susține de distrugerea dronei aeriene a Misiunii Speciale de Supraveghere (MSS) a OSCE in Donbas, se arata intr-o declarație publicata pe site-ul Ministerului german de Externe. „In calitate de membri ai formatului ”Normandia”, Germania…

- Autoritatile germane au expulzat in acest an de trei ori mai multi solicitanti de azil in alte tari europene decat in 2017, releva un document al Ministerului de Interne de la Berlin citat marti de...

- Votul la referendum a inceput in strainatate de vineri Foto: mae.ro Votul la referendumul national pentru modificarea Constitutiei a inceput in afara tarii vineri la ora 21 ora Romaniei, in Auckland, Noua Zeelanda, in sectia numarul 16, cea mai indepartata sectie de vot organizata in…

- Guvernul Serbiei intențoneaza sa iși imbunatațeasca securitatea cibernetica și sa consolideze capabilitațile poliției și armatei de a preveni astfel de atacuri, potrivit unei strategii pentru combaterea criminalitații cibernetice, relateaza site-ul publicației Balkanik Insight, scrie Mediafax.Potrivit…

- Germania si Arabia Saudita si-au solutionat disputa diplomatica provocata de comentariile fostului ministru german de externe Sigmar Gabriel, relateaza miercuri agentia dpa. Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, si omologul sau saudit, Adel al-Jubair, au convenit marti la New York, in marja Adunarii…

- Peste 50 de migranti au fost descoperiti, marti, ascunsi intr-un TIR ce transporta butoaie cu miere in Germania si urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I.