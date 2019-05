Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, a declarat luni, la Galati, ca tara pe care o reprezinta nu s-a opus niciodata intrarii Romaniei in Spatiul Schengen. “Vreau sa precizez ceva la inceput: Nu ne-am opus niciodata intrarii Romaniei in Spatiul Schengen, acest obiectiv se mentine din partea noastra. Am propus o solutie: de pilda aderarea la Schengen pas cu pas, in primul rand doar aeroporturile sa intre in Spatiul Schengen. Cred, si acest lucru trebuie inteles, ca pentru un astfel de proiect este nevoie de consensul tuturor participantilor. Pregatirile tehnice…