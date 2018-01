Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- O misiune a ONU ar trebui sa fie trimisa in toate zonele de conflict din estul Ucrainei, nu doar de-a lungul liniei de contact unde se afla observatorii Misiunii Speciale de Supraveghere a OSCE, a declarat ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca se asteapta ca relatiile tarii sale cu Germania sa se normalizeze in 2018, bazandu-se pe o legatura solida cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, pe care l-a numit "prieten", relateaza site-ul agentiei DPA.

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Malki a precizat ca palestinienii…

- Guvernul Israelului negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, contactele fiind confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.

- Autoritatea Palestiniana va cere oficial unor state arabe sa boicoteze politic si economic tarile care isi transfera ambasadele din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta ministrul palestinian de Externe, Riyad Al-Malki.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza ...

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare. "Trebuie facuta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- OCI s-a intrunit in cadrul unui summit extraordinar pentru a coordona raspunsul la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. ''Proclamam Ierusalimul de Est drept capitala statului Palestina…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba...

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau palestinian Mahmoud Abbas cu privire la „intentia sa de a transfera Ambasada Statelor Unite“ in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat conducerea Autoritatii Palestiniene marti, in urma unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri,…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost tinta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marti seara, transmite agentia dpa.Seful Serviciului de informatii MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marti, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, informeaza…

- Unul dintre incendii a izbucnit in districtul Ventura, iar flacarile se extind foarte rapid, au anuntat autoritatile locale. In Ventura, flacarile au distrus circa 45.000 de acri de teren agricol, iar peste 27.000 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii lucreaza din greu pentru a reduce…

- Cei trei barbati, toti de cetatenie malteza, au fost acuzati de crima si omucidere in dosarul jurnalistei ucise. Acuzatii au antecedente penale, iar, potrivit autoritatilor, ei sunt fratii George si Alfred Degiorgio, in varsta de 55 si 53 de ani, precum si Vince Muscat, 55 de ani. Cei trei…

- Președintele american Donald Trump l-a informat marți pe liderul palestinian Mahmoud Abbas ca intenționeaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters. ''Președintele Mahmoud…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- Decizia foarte așteptata a președintelui Donald Trump de a reloca ambasada americana in Israel la Ierusalim a fost amanata și nu va fi dezvaluita luni, a anunțat Casa Alba, transmite AFP. "Președintele a fost clar în legatura cu aceasta afacere de la început: nu este…

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, „are serios in vedere“ sa mute ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia a fost facuta marti de vicepresedintele american, Mike Pence, dupa ce presedintele SUA afirmase in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite agentia…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian. ...

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a informat personal pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan ca au fost luate ‘masuri disciplinare’ împotriva unei persoane care l-a prezentat ca un ‘inamic’ în timpul unui exercițiu al Alianței în Norvegia.…

- Arabia Saudita a anunțat, astazi, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fața de afirmațiile ministrului german de Externe în exercițiu, Sigmar Gabriel, care a denunțat ingerințele saudite în Liban.

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a discuta ce se va întâmpla cu tara lui Kim Jong-Un, Coreea de Nord. Donald Trump a declarat în timp ce se îmbarca la bordul aeronavei prezidentiale, Air Force…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…