Germania: Nici Turcia, nici Ucraina nu vor adera curand la UE. Acordul de Brexit va fi model pentru ele

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Comisia speciala pentru dezbaterea Legilor Justitiei s-a intalnit vineri dimineata pentru a discuta despre modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Membrii comisiei, insa, au stabilit sa mai vada abia luna viitoare, intrand astfel in vacanta, transmite Digi24. De…

- Ministerul de Finante organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2017. "La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului,…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Reducerile continua si inaintea Craciunului, in marile magazine online, care se bat in oferte pe ultima suta de metri, pentru a-i atrage pe cumparatorii care au asteptat sarbatorile de iarna ca sa-si faca singuri cadoul visat. In cazul in care Mosul si-a cam risipit deja finantele pe cadourile…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la nivelul blocului comunitar, platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale.…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit, joi seara, pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de Die Welt. Martin Schulz,…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa "un incident" in cursul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice in Norvegia. "Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana si nu reflecta opiniile NATO", a explicat…

- Moneda nationala incheie saptamana doborat, dupa ce a inceput-o la cel mai scazut nivel din istorie, in urma masurilor fiscale adoptate de Guvern, care arunca in aer mediul de afaceri, investitiile, salariile, ratele si preturile. Euro a crescut si vineri cu 0,03% fata de joi. Moneda europeana…

- Moneda nationala s-a depreciat din nou, joi, dupa doua zile in care a incercat sa recupereze din terenul pierdut odata cu revolutia fiscala a Guvernului Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,17% pentru euro, cursul de azi fiind de 4,6387 lei/unitate. Si dolarul creste…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat miercuri dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, cerand clasei politice sa nu puna in pericol reforma in domeniul Justitiei si atacandu-i pe cei care fac drept prioritate interesele personale sau "de grup" in loc de cele ale cetatenilor.…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Leul a atins luni cel mai slab nivel din istorie fata de euro, dupa ce Guvernul a publicat vineri in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica Codul Fiscal si introduce masuri despre care toti actorii economici si sociali au atras atentia ca vor avea efecte devastatoare. Banca…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Euroeana, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis. "Am ascultat opinia…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- Turcia poate exporta tomate in Rusia de la 1 noiembrie, dupa ce autoritatile de la Moscova au semnat vineri un decret privind ridicarea restrictiilor impuse la importul acestor legume, transmite Anadolu. "Amendamentul va permite Turciei sa exporte tomate de la 1 noiembrie, in cantitatile aprobate…

- Patronatele au convenit cu premierul Mihai Tudose ca masurile bugetar fiscale anuntate joi de Executiv sa nu fie aprobate in urmatoarea sedinta de guvern. Ele au explicat ca exista tensiune deoarece intentia a fost anuntata "peste noapte si cu implementare peste doua luni". "Am discutat…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat joi, in debutul sedintei de guvern, ca toti cei care obtin venituri din activitati independente vor plati de la 1 ianuarie 2018 contributii sociale la nivelul salariului minim pe economie. "Romanii care desfasoara activitati independente - medicii,…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ce se va schimba odata cu trecerea contributiilor in sarcina angajatilor. Astfel, taxa de solidaritate cu care a bulversat pe toata lumea cand a anuntat-o in cadrul unei emisiuni televizate se va numi de fapt contributie asiguratoare de munca si…

- Coreea de Nord intentioneaza sa efectueze un test nuclear in atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang inalt de la Phenian. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice…

- Guvernul Cataloniei va contesta la Curtea Constitutionala si la Curtea Suprema decizia premierului spaniol Mariano Rajoy de a inlatura din functie toti membrii executivului regional si de a organiza alegeri anticipate in termen de sase luni. Practic, Guvernul catalan va contesta aplicarea…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreei de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene. O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud de Seul) pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, a transmis vineri ca negocierile pentru urmatoarea faza a Brexit-ului au fost intense si ca, desi s-au facut progrese, acestea nu sunt suficiente. "Negocierile au fost intense, s-au facut progrese, dar nu suficiente. Am constatat ca nu s-au…

- Paguba produsa de Omnia Turism, al carei proprietar s-a sinucis din cauza problemelor financiare, este cea mai mare de dupa Revolutie, a spus, miercuri, ministrul Turismului, Mircea Dobre. Potrivit datelor oficiale, agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni marti, incepand cu ora 14:00,pentru a discuta despre PESCO, programul de intarire a apararii comune a statelor din Uniunea Europeana. "Va fi analizata tematica privind cooperarea structurata permanenta, PESCO, implicatii pentru Romania.…

- Autoritatile turce au emis mandate de retinere pe numele a 100 de fosti politisti care ar fiutilizatori de ByLock, o aplicatie de mesagerie criptata despre care guvernul afirma ca a fost folosita de reteaua clericului Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu. In urma unei operatiuni…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite in Coreea de Nord, intrucat ar avea "consecinte devastatoare", a anuntat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Referindu-se la retorica beligeranta a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, fata de Coreea de…

- O sedinta cruciala are loc joi in PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat, in ciuda opozitiei clare a lui Liviu Dragnea, ca vrea sa demita din Guvern ministrii care au probleme penale, adica Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Mai mult, Tudose a aratat ca si alti membri ai Cabinetului…

- Mesale Tolu, intemnițata de la sfarșitul lui aprilie in Turcia, este acuzata ca aparține Partidului comunist marxist-leninist (MLKP), o formațiune interzisa in Turcia fiind considerata "terorista". Ea risca pana la 15 ani de inchisoare.Aceasta cetațeana germana de origine turca in varsta…

- Prim-ministrul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu au discutat vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), despre trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Autoritatile turce au arestat un angajat al consulatului Statelor Unite la Istanbul, din cauza unor presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, exilat in SUA si acuzat de Ankara ca este organizatorul puciului esuat de anul trecut. Potrivit Anadolu, arestarea barbatului, un…

- Libra Internet Bank deschide automat si gratuit clientilor sai conturi pentru plata defalcata a TVA. Astfel, conturile de TVA vor fi deschise automat, fara niciun cost din partea clientilor si vor beneficia de comisioane ZERO de deschidere si administrare. Clientii beneficiaza de…

- Compania americana Tesla a inceput deja cursa contracronometru pentru construirea celei mai mari baterii litiu-ion din lume, iar daca totul merge bine, ea va intra in functiune in doua luni. Fondatorul companiei, Elon Musk s-a angajat ca, in cazul unui esec, toate costurile vor fi suportate…

- Ca multe alte produse si servicii online revolutionare, Microsoft s-a aflat in anii '90 la baza un proiect foarte similar cu Google Earth. A fost insa dat uitarii. Oficialii gigantului din Redmond au activat intr-o varietate foarte mare de domenii inaintea concurentei. Cand multi dintre noi…