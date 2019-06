Stiri pe aceeasi tema

- 'Declaratia UE este motivul pentru care JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este acolo unde este: Statele Unite au hartuit Europa si restul lumii timp de un an, iar Uniunea Europeana nu a putut decat sa-si exprime 'regretul'', sustine pe un ton persiflant intr-o postare pe Twitter seful diplomatiei…

- Zborurile pe aeroportul din Frankfurt, unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, au fost joi intrerupte temporar din cauza unei drone. Incidentul a provocat haos, fiind anulate 143 de decolari si aterizari, iar 48 de avioane au fost redirectionate spre alte aeroporturi. Traficul a fost oprit…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- Seful diplomatiei de la Washington, Mike Pompeo, va vizita saptamana viitoare Germania si Marea Britanie in cadrul unui turneu prin Europa care mai include Finlanda si Groenlanda, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. Mike Pompeo va fi primit, pe 7 mai, la Berlin, de cancelarul…

- Olandezii iși iubesc foarte mult familia regala, iar dupa abdicarea Reginei Beatrix, acum cațiva ani, fiul ei Willem Alexander se bucura de aceeași simpatie, dupa preluarea tronului. Simpatia a devenit și mai mare după ce monarhul olandez a dezvăluit, acum câțiva ani, că…

- Marele Duce Jean al Luxemburgului, care a condus tara timp de 36 de ani, a decedat la varsta de 98 de ani, a anuntat fiul sau, Marele Duce Henri, intr-un comunicat. Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului între 1964 şi 2000, când a abdicat în favoarea fiului său…

- Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului intre 1964 si 2000, cand a abdicat in favoarea fiului sau Henri, actualul suveran. Jean s-a nascut la 5 ianuarie 1921, ca fiu al Marii Ducese Charlotte si al printului Felix de Bourbon-Parma. Prima parte a vietii i-a fost marcata de Al…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…