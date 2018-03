Germania: Ministrul de interne vrea să combată ''polarizarea societăţii'' Noul ministru de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a declarat vineri, in Bundestag, ca isi propune sa ''combata polarizarea societatii'', prin masuri de securitate si o politica mai stricta in materie de migratie, transmite dpa.



Seehofer a anuntat ca va introduce in curand initiative menite sa combata divizarea si polarizarea, pe care le-a numit ''acceleratori de particule ideologici''.



Ministrul de interne a precizat ca va lua masuri mai drastice impotriva criminalitatii si a extremismului, si si-a exprimat sprijinul pentru extinderea…

Sursa articol: agerpres.ro

