- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. "Daca cineva, la Berlin…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta,…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Seful serviciilor de informatii interne din Germania se afla luni sub tirul criticilor pentru ca a contrazis guvernul cand si-a exprimat indoiala in legatura cu faptul ca in timpul recentelor proteste din Chemnitz (est) au avut loc si actiuni ale extremei drepte de ''vanare'' de straini, relateaza…

- Ministrul de interne al Germaniei, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a lansat critici dure la adresa imigratiei in Germania, parand sa ia apararea manifestantilor de extrema dreapta de la Chemnitz, informeaza joi mai multe publicatii germane, citate de AFP. Mare adversar al politicii promovate de…