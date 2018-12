Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa. "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se aplica si pentru cei care comit…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, intentioneaza sa se retraga de la conducerea Uniunii Crestin Sociale (CSU) la 19 ianuarie, in aceeasi zi in care partidul se va reuni intr-un congres special, pentru a-si alege un nou lider, informeaza vineri dpa. "In acea zi voi renunta…

- Ministrul de interne Horst Seehofer, care a avut mai multe dispute cu cancelarul Angela Merkel pe tema migrației intr-un moment in care coaliția de la guvernare pierde sprijin electoral, va demisiona din funcția de lider al Uniunii Social Creștine (CSU), au declarat surse din partid pentru dpa.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. "Daca cineva, la Berlin…