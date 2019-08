Germania: Ministerul de Interne ezită să aprobe o cerere de scoatere în afara legii a grupului neonazist Combat 18 O purtatoare de cuvant a ministerului a confirmat ca grupul Combat 18 este neo-nazist, rasist, xenofob, antidemocratic si violent, dar a mentionat ca o petitie de a scoate unele organizatii in afara legii ar trebui examinata cu atentie pentru a fi valida la tribunal.



''Constitutia noastra are standarde ridicate in ceea ce priveste interzicerea grupurilor, si asta trebuie respectat si, prin urmare, avem nevoie de suficiente dovezi, care trebuie sa fie verificate si stocate cu atentie'', a spus ea.



Combat 18 este activ in Europa si este considerat a fi ramura armata a retelei…

Sursa articol: dcnews.ro

