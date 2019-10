Germania: Milioane de angajaţi cu contracte de muncă part-time vor să muncească mai mult Acest grup, cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, este alcatuit din 1,5 milioane de someri, aproape 2,2 milioane de angajati part-time si 925.000 de persoane din asa numita "forta de munca ascunsa". Acesta include oameni care vor in principiu sa lucreze dar nu sunt disponibili pe moment sau nu isi cauta in prezent o slujba. Aproximativ 2,2 milioane de angajati ar fi vrut sa lucreze mai multe ore in 2018 - fiecare a zecea persoana. Ei sunt cei care lucreaza part-time si au salarii mai scazute. Per ansamblu, oferta de forta de munca neutilizata a scazut cu 9,3% anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

