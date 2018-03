Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Gazoductul care ar putea sa scape Europa de monopolul gazelor rusesti, BRUA, prinde contur si in Romania. Guvernul are un proiect de hotarare prin care terenurile necesare constructiei pot fi scoase din circuitul agricol fara sa fie nevoie de acordul proprietarilor. 17.000 de loturi vor fi afectate.

- Dupa cum anunțase cu multa emfaza la sfîrșitul lunii ianuarie, Igor Dodon a reușit sa puna piciorul și într-o țara din Vestul Europei. Și nu oriunde, ci în Germania, acolo unde, spera președintele, urma sa o întâlneasca pe Angela Merkel. În…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Sportivii olimpici din Rusia, mari favoriti ai turneului olimpic de hochei pe gheata, au castigat medalia de aur dupa o asteptare de 26 ani, dupa ce au invins duminica in finala la mare lupta Germania cu 4-3 (1-0, 0-1, 2-2, 1-0), dupa prelungiri, in cadrul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang.…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute premierul ungar Viktor Orban. La ce se refera Viktor Orban, premierul aflat in campanie electorala si care…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- Stabilitatea guvernamentala din Germania - anunțata de reinnoirea acordului „marii coaliții” dintre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrații lui Martin Schulz - reprezinta o veste buna și pentru Romania, a declarat la Digi24 ambasadorul Emil Hurezeanu.

- Angela Merkel spera sa poata anunta astazi sau maine formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, scrie News.ro, citand Le Point. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU cauta solutii…

- "Acordurile privind controlul armamentului existent trebuie respectate cu strictete. In loc de noi sisteme de armament avem nevoie de noi initiative de dezarmare", a explicat Gabriel intr-un comunicat. In opinia sa, la fel ca in timpul Razboiului Rece, Europa este "in mod special amenintata"…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Guvernul rus a ”transferat” Șantierul naval ”Ordjonikidze” din Sevastopol in proprietate federala, in baza decretului semnat de premierul rus, Dmitri Medvedev. Anterior, uzina a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. In martie 2014, Rusia a ”naționalizat” in Crimeea anexata aproximativ 480…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. 3 persoane au fost reținute.…

- Din acest an, Georgia nu intenționeaza sa mai cumpere gaze din Rusia, deoarece necesarul de acest tip de combustibil este acoperit de livrarile din Azerbaidjan, a declarat ministrul adjunct al economiei Georgiei, Gheorgy Cikovani, citat de Rado Liberty, scrie paginaderusia.ro Opoziția georgiana…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Angela Merkel pare pe cale sa poata forma un guvern la sfarsitul lui martie, dupa un indelungat impas politic, fara precedent, in Germania, insa planurile i-ar putea fi afectate de un tanar social-democrat in varsta de 28 de ani, scrie AFP.Kevin Kuhnert a urcat pe scena politica germana in…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), poarta marti consultari interne privind formarea viitoarei coalitii guvernamentale la Berlin alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD), dupa ce liderii celor trei formatiuni s-au intalnit luni seara, transmite…

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, a facut, duminica, apel la membrii partidului sau pentru ca acestia sa dea unda verde negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentiile internationale de presa.

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit, la Berlin, cu reprezentanti ai Partidului Social Democrat (SPD), inainte de lansarea unor discutii, care se anunta complicate, in vederea incercarii de a forma un Guvern, scrie AFP.Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Grupul rus Gazprom si-a majorat anul trecut exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite Reuters. De asemenea, Alexei Miller a informat…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata agentia DPA.

- Chiar daca Germania dupa alegerile din septembrie nu are inca guvern si e condusa de un cancelar interimar (care e tot Angela Merkel), economia duduie si se anticipeaza un an record. Economicul nu se lasa dus de valurile politicului aflat momentan in stand-by. Potrivit unui studiu al companiei de audit…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP."Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni. In paralel, grupul rus vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta GNL (gaz natural lichefiat - n.red),…

