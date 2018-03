Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Noul ministru federal de interne, Horst Seehofer, doreste continuarea pe o perioada nedeterminata a controalelor de frontiera, reintroduse de unele tari din spatiul Schengen in septembrie 2015. „Controalele la frontierele interne trebuie sa aiba loc, atata timp cat UE nu reuseste sa protejeze si sa…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Noul ministru de Interne din Germania, Horst Seehofer, a expus o poziție foarte dura impotriva religiei musulmane. Proaspatul demnitar risca, astfel, sa intre intr-un razboi dur contra cancelarului Angela Merkel, care a susținut in repetate randuri ca musulmanii trebuie integrați in statul federal.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri speranta ca Uniunea Europeana se va dota pana in luna iunie cu un sistem comun permanent de azil, incluzand un mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor, si a anuntat ca acest subiect va fi discutat la summitul UE de saptamana viitoare,…

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag o…

- Angela Merkel incepe in sfarsit al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, un mandat negociat timp de sase luni si cu multe provocari la orizont, intre care cresterea populismului si reformarea Uniunii Europene (UE).

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA.Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP, conform news.ro.”La aproape sase luni de la alegerile…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe sa-si pregateasca succesiunea, desemnand-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), numarul doi in partid, raspunzand astfel criticilor interne care reclama o innoire la varful formatiunii, noteaza…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP. Merkel l-a primit la Berlin…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a luat act, marti, de demisia cu efect imediat a liderului partidului, Martin Schulz, dupa care si-a anuntat imediat sprijinul pentru preluarea conducerii de catre Andrea Nahles, informeaza DPA. La congresul SPD din 22 aprilie, pozitia ei va…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Cancelarul german Angela Merkel a amanat pentru data de 15 februarie intalnirea programata pentru miercuri cu seful guvernului italian, Paolo Gentiloni, dupa ce blocul sau conservator CDU/CSU a convenit, dupa negocieri maraton, un acord privind reinnoirea 'marii coalitii' si formarea unui nou cabinet…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz si-au exprimat miercuri dezacordurile cu privire la cotele de refugiati in UE, liderul austriac sustinand ca aceasta dezbatere, condusa de Berlin, 'ocupa prea mult timp', relateaza AFP. 'Sunt convins ca solutia la problema migratiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, dupa o intrevedere cu omologul sau austriac, Sebastian Kurz, ca este optimista in privinta colaborarii dintre cele doua state in cadrul UE, inclusiv pentru problema migratiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…