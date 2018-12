Germania. Merkel, decizii categorice pentru 2019 In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul ca vechile certitudini din jurul cooperarii internationale sunt puse la incercare si ca este de datoria Germaniei sa 'se mentina, sa argumenteze si sa lupte pentru propriile convingeri''. Niciuna dintre provocarile globale, cum ar fi schimbarile climatice, miscarile migratorii sau lupta impotriva terorismului, nu va putea fi rezolvata de o singura tara, a avertizat cancelarul german. 'Pentru binele nostru, dorim sa raspundem la toate aceste provocari si putem face aceasta cu atat mai bine luand in considerare interesele altora',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

