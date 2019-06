Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa preluata de Agerpres. 'Ucraina face deja parte din familia europeana.…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Merkel s-a pronuntat pentru continuarea…

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA. Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, il va primi la Berlin, pe 12 aprilie, pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, cu cateva zile inainte de turul al doilea al scrutinului prezidential ucrainean, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste il spulbera…

- 'Nu este desigur un amestec' si nici semnul vreunui sprijin pentru seful statului ucrainean la final de mandat, a declarat Steffen Seibert, purtator de cuvant al Angelei Merkel, intrebat de presa vineri cu privire la acest subiect. 'Petro Porosenko este presedintele (in exercitiu) al Ucrainei…