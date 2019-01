Germania: Membrii partidului AfD au primit bilete gratuite la ,,Lista lui Schindler

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de noua ani, din Germania, a sunat la serviciile de urgenta pentru a chema politia, fiind nemultumit de cadourile de Craciun, potrivit comisariatului din Oldenburg, citat de Le Figaro.

- E frumoasa de pica, lucreaza ca polițista, dar are sute de mii de urmatori pe rețelele de socializare, unde face furori cu fizicul ei și nu numai. Adrienne Koleszar are 33 de ani și lucreaza ca polișista la Dresda, in Germania. Este foarte activa in mediul online, acolo unde are numeroși fani, care…

- Congresul CDU (Uniunea Crestin Democrata) din Germania are loc la Hamburg, in zilele de 6-7-8 decembrie 2018. Președintele PNL, Ludovic Orban, va fi și el prezent, invitat fiind de conducerea partidului german. ”Maine (6 decembrie - n.r.) voi ajunge la Hamburg, in jurul orelor 18 - 18:30 la…

- Mircea Cartarescu a primit premiul Thomas Mann, unul dintre cele mai mari premii ale literaturii germane. Ceremonia de decernare a avut loc la Lubeck, in Germania. Premiul, in valoare de 25 de mii de euro, se acorda de oraș si de Academia de Arte Frumoase din Bavaria, din 2010. Pana acum, au mai fost…

- eMAG Black Friday 2018 vine cu bilete pentru o multime de concerte dar si evenimente sportive la care chiar merita sa mergi. Preturile sunt bune si in multe dintre pachete includ cazare dar si transport.

- Liderii germani au avertizat vineri impotriva resurgentei ”antisemitismuluii ingrijorator” si ascensiunii extremei drepte, in cadrul comemorarilor care marcheaza 80 de ani de la ”Noaptea de cristal”, progromuri care au anuntat Holocaustul, relateaza AFP, informeaza News.ro.„Statul trebuie…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a decis sa se retraga din functia de presedinte al formatiunii politice Uniunea Crestin-Sociala (CSU), au anuntat luni mai multe surse din cadrul partidului, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Liderul partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alexander Gauland, a fost acuzat miercuri de mai multi istorici de renume pentru parafrazarea unui discurs al lui Adolf Hitler din 1933 pentru a denunta 'clica mondializata' intr-un editorial publicat in presa,