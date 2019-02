Stiri pe aceeasi tema

- Un incident bizar s-a petrecut intr-o macelarie din Germania, potrivit politiei. Un angajat a fost lovit cu piciorul in fata de o vaca moarta, transmite The post Politia germana: Un macelar a fost lovit cu piciorul in fata de o vaca moarta appeared first on Renasterea banateana .

- Partidele care formeaza coalitia de guvernamant din Germania au pierdut mii de membri, potrivit unui sondaj de opinie realizat pentru dpa, informeaza marti agentia de presa germana, informeaza Agerpres.Citește și: Analiza: cinci cifre CHEIE pentru a ințelege realitatea cotidiana din Coreea…

- Noi dezvaluiri despre polițistul din Iași acuzat de trafic de droguri. Cristian Danu, șeful de post din Raducaneni, este acuzat ca introducea in țara droguri sintetice pe care le comanda de pe Internet, prin rețeaua "Darknet". De asemenea, polițistul, ajutat de concubina sa, ar fi cultivat cannabis…

- Lucica Dragnea, o femeie de 25 de ani, nu a mai fost vazuta in viața din luna septembrie a anului trecut. Studenta la Facultatea Romano-Americana, tanara a luat microbuzul catre Jegalia, comuna din Calarași in care locuia alaturi de tatal vitreg. Lucica Dragnea este studenta, iar prietenii o descriu…

- O ancheta a fost deschisa in Germania cu privire la cinci politisti acuzati ca au format o celula de extrema dreapta care a facut schimb de fotografii cu Adolf Hitler si svastici pe un grup pe WhatsApp si a amenintat o avocata de origine turca, dezvaluie un cotidian german, relateaza AFP.

- O ampla operatiune era in desfasurare miercuri dimineata in estul Frantei pentru capturarea autorului atacului cu arma comis marti seara la Strasbourg si soldat cu trei morti si 13 raniti, dintre care opt sunt in stare grava, transmite dpa, titrat de Agerpres. Procurorii francezi au anuntat ca trateaza…

- Membri sindicatului din domeniul cailor ferate si al transporturilor din Germania (EVG) vor intra luni în greva, ceea ce va afecta traficul trenurilor pe liniile locale, regionale si nationale, dupa ce discutiile cu managementul operatorului feroviar Deutsche Bahn nu au dat