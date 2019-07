Stiri pe aceeasi tema

- Prin depașirea ratei admise de uraniu îmbogațit, Teheranul intenționeaza sa faca presiuni asupra europenilor pentru ca acestia sa reduca efectul sancțiunilor americane. Luni, 8 iulie, Iranul a anunțat ca acum își îmbogațește uraniul la 4,5%. La 90%, combustibilul nuclear poate fi folosit…

- Un consilier al președintelui Emmanuel Macron va efectua marți și miercuri o vizita diplomatica în Iran pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, a declarat un oficial francez, scrie Mediafax, citând Reuters.Iranul a amenințat luni ca va reporni centrifugele…

- Uniunea Europeana a cerut luni Iranului 'sa inceteze' toate activitatile de imbogatire a uraniului care contravin angajamentelor asumate prin acordul nuclear international, dupa ce Teheranul a anuntat luni dimineata ca a inceput sa imbogateasca uraniu peste nivelul de 4,5%, transmite AFP. 'Indemnam…

- 'Indemnam cu putere Iranul sa inceteze si sa revina asupra activitaților care contravin angajamentelor luate in cadrul' acordului de la Viena, a declarat Maja Kocijancic, purtatoare de cuvant a diplomatiei europene, intr-un briefing de presa la Bruxelles, subliniind ca Uniunea Europeana este 'foarte…

- Duminica, Iranul a anuntat oficial inceperea imbogatirii mai avansate a uraniului, peste concentratia de 3,67% convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale. Cu aceeasi ocazie, Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe, a declarat ca Iranul isi va reduce in continuare, la fiecare…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Statele Unite au cerut întrunirea Consiliul guvernatorilor din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a discuta despre Iran, a anunțat vineri misiunea americana a agenției, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Diplomații care urmaresc agenția au declarat ca se așteapta…

- Yukiya Amano, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a sporit producția proprie de uraniu îmbogațit, acțiune anunțata înca de luna trecuta de Teheran ca replica la reintroducerea sancțiunilor americane, informeaza Mediafax citând…