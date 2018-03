Germania: Mai mulţi răniţi la o manifestaţie pro-kurdă desfăşurată la Dusseldorf Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana. Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau fata de interventia armatei turce, din 20 ianuarie, in nord-vestul Siriei, contra militiei kurde YPG. Aceasta adunare de aproximativ 150 de persoane a degenerat si s-a soldat cu "mai multi raniti", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei, fara a detalia. Mai multe manifestatii pro-kurde au avut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Cladirea ambasadei Turciei din Germania a fost atacata cu o bomba cu fumigene, petarde si vopsea in culorile kurde.Cladirea ambasadei Turciei la Berlin a fost atacata marti dimineata cu o bomba cu fumigene, artificii si vopsea, a comunicat politia din capitala germana, citata de

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva "represiunii" declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea "Republicii Catalane" in

- Doua persoane și-au pierdut viața, vineri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren, in zona Pascani – Muncel, din judetul Iasi. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost oprit pe un fir, iar locomotiva și primul vagon al trenului au fost avariate. Nicio persoana…

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Timișoara este un centru al traficului de ființe umane, a informat revista germana Welt am Sonntag, citand poliția federala germana. Potrivit unui comunicat transmis de autoritatea germana responsabila cu gestionarea frontierelor, Timisoara are un “rol semnificativ” in activitatea…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Politia si serviciile vamale germane au arestat opt persoane si au perchezitionat 140 de locuinte in cadrul unei anchete privind practicarea muncii ilegale in sectorul constructiilor din Germania, informeaza Reuters. Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii,…

- Politiștii din Germania au dispus sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria. Se pare ca masura a fost luata din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii…

- Politia germana a avertizat asupra unui "potential considerabil de conflict" la o demonstratie planificata de kurzi sambata in orasul Koln (vest), informeaza vineri agentia dpa.Peste 20.000 de participanti kurzi din fiecare parte a Germaniei se asteapta sa soseasca la Koln pentru actiunea…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO demararea discutiilor in cadrul aliantei in urma controversatei interventii turcesti in nordul Siriei impotriva unei militii kurde sustinute de Washington, scrie AFP.

- Deraierea trenului la Milano s-a produs din cauze necunoscute deocamdata, potrivit presei italiene. Accidentul s-a soldat cu doi morti si cinci raniti grav. De asemenea, un numar neprecizat de oameni au fost raniti usor, a informat, joi, responsabilul regional al serviciilor de salvare din…

- Germania a decis sa opreasca in anul 2023 cautarile asupra a 1,2 milioane de persoane date disparute de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a anuntat Crucea Rosie din aceasta tara, potrivit AFP."Nu vom putea sa facem lumina asupra celor (1,2 milioane de) destine", a declarat pentru…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa.

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- ISU Sibiu a anunțat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre stațiunea Paltiniș. ”Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, Politia de Frontiera a inregistrat mai multe acțiuni ilegale. Astfel, sase persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar cinci cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, pe parcursul zilei de ieri opt…

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent. Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut…

- Doi cetateni vietnamezi au fost prinsi de politistii de frontiera la vama Curtici, in timp ce incercau sa ajunga, cu un tren international, intr-o tara din Spatiul Schengen folosindu-se de pasapoarte care apartineau altor persoane, a informat marti SPTF Arad. Trenul in care se aflau cele doua persoane…

- Poliția germana a facut cunoscut ca la demonstrațiile de protest impotriva deciziei lui Trump, organizate la Berlin și in alte orașe din Germania, au fost arse steaguri israeliene și au fost folosite sloganuri antisemite. Cancelarul Angela Merkel a afirmat ca guvernul ei, care a criticat declarația…

- Detonarea a ceea ce pare o bomba artizanala, potrivit mai multor publicatii, a avit loc catre ora locala 7.30 (14.30, ora Romaniei), intr-un tinel care leaga Times Square si autogara Port Authority, un loc foarte aglomerat la acea ora. Politia si pompierii din New York au anuntat ca patru persoane au…