- Deputatii belgieni au votat o rezolutie prin care solicita incetarea acordarii de catre Germania de pensii de invaliditate fostilor combatanti belgieni care au colaborat cu regimul nazist intre anii 1939-1945, numarul actual al beneficiarilor fiind estimat la aproximativ 20, transmite AFP, potrivit…

- Aflati in cantonament in Turcia (Antalya, Belek), fotbalistii de la FC Viitorul vor sustine, astazi, doua partide de verificare. Prima este programata in compania celor de la Vejle (Danemarca), de la ora 11, iar cea de-a doua, impotriva formatiei Lechia Gdansk (Polonia), de la ora 18. Pana in acest…

- Patru noi destinatii de pe Aeroportul International Timisoara vor fi inaugurate anul acesta - spre Billund (Danemarca), Doncaster (Marea Britanie) si Nuremberg si Baden Baden (Germania) - si zboruri suplimentare spre alte cinci destinatii. Directorul aeroportului timisorean, Daniel Idolu,…

- Tricoul alb simplu O piesa vestimentara simpla in aparența dar foarte utila și foarte ușor de asortat și folosit atat in ținute casual de zi cat și in ținute office sau de seara, tricoul alb este o piesa obligatorie in garderoba, incercați sa achiziționați tricouri albe simple de bumbac și…

- Conducerea SC Gaz Est SA Vaslui, furnizorul de gaze naturale din judetul Vaslui, a anuntat ca in primele luni ale sezonului rece s-a inregistrat o crestere a consumului de gaze cu aproximativ 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Directorul SC Gaz Est, Adrian Tighici, a afirmat ca aceasta…

- Publicul va avea ocazia sa se intalneasca cu Gigi Caciuleanu in 18 ianuarie, la Libraria Habitus din Sibiu, intr-un dialog mediat de actorul Constantin Chiriac, directorul Teatrului National "Radu Stanca", unde coregraful va prezenta, in septembrie 2019, o premiera, anunta un comunicat de presa remis…

- Circa 12.500 de locuitori ai orasului Moenchengladbach din vestul Germaniei au fost evacuati luni inainte ca autoritatile sa dezamorseze o bomba din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in centrul orasului, relateaza dpa preluata de Agerpres. Bombe lansate deasupra Germaniei in ultimele etape…

