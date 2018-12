Stiri pe aceeasi tema

- In primul tur desfasurat la Congresul partidului ce are loc la Hamburg a fost eliminat cel de-al treilea candidat, ministrul sanatatii Jens Spahn. Votul in turul doi este deja in desfasurare.Kramp-Karrenbauer a obtinut in primul tur 450 de voturi, Friedrich Merz 392 si Jens Spahn 157.…

- Annegret Kramp-Karrenbau si Friedrich Merz se vor confrunta in turul doi al scrutinului intern din cadrul Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU) pentru desemnarea liderului care-i va succede cancelarului Angela Merkel la conducerea acestei formatiuni, transmite vineri Reuters. In primul tur desfasurat…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider, in locul cancelarului Angela Merkel, in cadrul unui vot in care concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important, relateaza agentia dpa. In timp ce intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider. Pentru foliul ocpat in ultimii 18 ani de Angela Merkel concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important. Intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret Kramp-Karrenbauer, aliata a lui…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, secretar general al CDU, se bucura de sprijinul a 38% din sustinatorii partidului, conform sondajului realizat pentru postul ZDF.Principalii ei rivali, Friedrich Merz, fost lider al grupului parlamentar al CDU, si ministrul sanatatii, Jens Spahn, au intrunit…

- ''Astept cu nerabdare o intrecere corecta'', a declarat secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, in discursul sau rostit la o reuniune a organizatiei de femei a CDU, desfasurata la Berlin. Kramp-Karrenbauer, colaboratoare apropiata a Angelei Merkel, a aparut la acest eveniment alaturi…

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…