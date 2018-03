Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA.Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din…

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA. Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel…

- Președintele Donald Trump a semnat joi seara ordinele prin care SUA impune cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu. Noile tarife vor intra in vigoare peste 15 zile, dar Canada si Mexic au fost exceptate deocamdata si a fost lasat loc aceleiași…

- Social-democratii germani au anuntat vineri numele ministrilor lor in noul Guvern al Angelei Merkel, cu Olaf Scholz la Finante, cu doar cateva zile inainte ca sefa conservatorilor sa primeasca al patrulea mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Cancelarul german in exercitiu a fost nevoit sa…

- Membrii Partidului Social-Democrat (SPD) au aprobat, duminica, noul acord de coalitie guvernamentala cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza presa germana.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Asigurarea unei reforme judiciare moderne și eficiente este una din principalele provocari ale Moldovei. Iar in acest proces, țara noastra poate conta pe deplin pe suportul Lituaniei. Declarația a fost facuta de catre șeful diplomației de la Riga, Linas Linkevicius, care s-a intalnit astazi cu ministrul…

- Organizatia Judeteana Iasi a PSD a primit in data de 26.02.2018 comunicarile hotararilor Comitetului Executiv National a PSD, intrunit in data de 14.02.2018, in ceea ce priveste sanctiunile de excludere din partid aplicate domnilor Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu si Sorin Avram Iacoban. Astfel,…

- Lovitura grea primita de Romania! Premierul belgian Charles Michel va primi joi la Castelul Val Duchesse sefii de stat sau de guvern din mai multe tari europene intr-o discutie informala inainte de reuniunea Consiliului European. Niciun oficial roman nu se afla, insa, pe lista celor invitati la intalnire.…

- Administratorii Santierului Naval Orsova (simbol bursier SNO), care se ocupa cu constructia de nave si struc­turi plutitoare, au validat trei contracte de constructii in valoare totala de 5,3 milioane de euro cu livrare in Olanda. Primul contract prevede constructia si livrarea unui tanc…

- Acuzatie grava lansata in spatiul public de consilierul local al PMP Targu Jiu, Daniela Gradinaru. Aceasta face parte de la sfarsitul anului trecut dintr-o comisie de ordine si siguranta de la nivelul Primariei Targu Jiu. Grad...

- Un influent membru al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, i-a solicitat sefei executivului de la Berlin sa formeze un guvern minoritar in locul preconizatei coalitii guvernamentale alaturi de social-democrati, sustinand ca Partidul Social-Democrat (SPD) nu…

- Milioane de germani care traiesc singuri sunt amenintati de saracie, potrivit celor mai recente date statistice date publicitatii marti, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . In 2016, cel mai recent an din care exista datele statistice, 32,9 % din persoanele care traiesc singure in Germania se…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Noua "mare coalitie" guvernamentala din Germania mai are cateva obstacole de trecut pana ca viitorul guvern de coalitie sa-si poata incepe efectiv functionarea, dupa ce saptamana trecuta conservatorii cancelarului Angela Merkel (CDU/CSU, Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din Bavaria,…

- Noua "mare coalitie" guvernamentala din Germania mai are cateva obstacole de trecut pana ca viitorul guvern de coalitie sa-si poata incepe efectiv functionarea, dupa ce saptamana trecuta conservatorii cancelarului Angela Merkel (CDU/CSU, Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din Bavaria, Uniunea…

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Dupa mai bine de 4 luni de la alegerile generale, Germania va avea, in sfarșit, un guvern. Miercuri, cancelarul Merkel și liderul social-democraților au anunțat ca au gasit formula perfecta pentru un guvern de coaliție.

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza sa ocupe…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Blocul conservator condus de Angela Merkel si social-democratii condusi de Martin Schulz au ajuns, miercuri dimineata, la un acord cu privire la formarea unui guvern de coalitie, dupa mai bine de patru luni de la alegerile legislative federale din Germania, in urma carora nicio formatiune politica nu…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si social-democratii germani continua marti negocierile cu privire la formarea noului guvern de la Berlin, cele doua delegatii urmand a se intalni la sediul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa ce luni discutiile au avut loc la cel al Partidului Social-Democrat…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. "Am sa semnez toate documentele care vor avea…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Valerica Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25."Sunt foarte bucuros pentru faptul ca am ajuns la cea mai buna echipa din Romania, care an de an joaca in cupele europene si este singura calificata in primavara europeana. Imi doresc…

- Clubul Bursaspor a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca l-a achizitionat pe Gheorghe Grozav, ultima data component al echipei Karabukspor. Grozav a semnat un contract pe sase luni, cu optiune pentru inca doi ani.Jucatorul roman va fi prezentat oficial intr-o conferinta de presa programata…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt cateva lucruri care…

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Viitorul Constanța a facut anunțul oficial in privința lui Ianis Hagi: ”Suntem de acord!”. Ianis Hagi se intoarce la Viitorul Constanța, campioana Romaniei. Clubul patronat de Gica Hagi a anunțat azi, pe site-ul oficial, ca: „FC Viitorul este de acord cu suma de transfer și cu procentele solicitate…

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata agentia DPA.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Apararii Nationale au semnat, vineri, mandatul de predare-primire al Institutului Cantacuzino. Cei doi ministri au anunțat ca, peste doi ani, va incepe si productia de vaccin antigripal, iar personalul civil va ramane inclus in noua organigrama a institutului. “Astazi…

- Morutan va castiga 10.000 de euro pe luna si a semnat un contract valabil pe 5 ani! El va fi platit de Steaua si in retur, cand va juca la actuala echipa. Am vorbit cu baiatul si a semnat. I-am zis ca ma bucur, i-am urat <Sarbatori fericite> si ne vedem anul viitor", a spus Becali,…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…