Executivul german urmeaza sa aprobe proiectul de lege in reuniunea sa de miercuri, probabil ultima din acest an, potrivit unei informatii transmite de Ministerul de Interne german.



Printre cele mai controversate aspecte ale acestei legi se afla intervalul de timp in care imigrantii isi pot obtine calificarile.



Politicieni din Uniunea Crestin-democrata (CDU), formatiunea cancelarului Angela Merkel, si din aliatul bavarez Uniunea Crestin-Sociala (CSU) vor sa se asigure ca perioada respectiva nu este folosita de solicitantii de azil respinsi pentru a obtine permis de sedere permanenta.



CDU…