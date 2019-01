Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si noua de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana se afla la bordul a doua nave umanitare, Sea Watch si Sea Eye, in sudul Marii Mediterane. Guvernele din Italia si Malta refuza intrarea navelor umanitare in porturi. In acest context, mai multe tari - printre care se numara…

- Tenismanul german Alexander Zverev, castigatorul Turneului Campionilor 2018, a confirmat ca va juca la turneul de la Munchen din luna mai, unde s-a impus deja in 2017 si 2018, relateaza DPA. Organizatorii au anuntat joi ca numarul 4 mondial s-a inscris pentru BMW Open, programat intre 29 aprilie si…

- Mirel Radoi se bucura de faptul ca aria de selecție pentru naționala U21 crește in fiecare zi. Recent, in atenția selecționerului U21 au aparut cateva nume noi. Trei dintre jucatori vin de la Villarreal și Augsburg. "De cand sunt eu la naționala U21 departamentul de scouting s-a dezvoltat mult. Aria…

- Misiunea europeana in Marea Mediterana “Eunavformed Sophia" va expira pe 31 decembrie "si ne mentinem cu fermitate indisponibilitatea fata de proceduri de debarcare care prevad acostarea numai in porturi italiene. Momentan nu sunt progrese semnificative in negociere, in ciuda cererilor noastre de a…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie sa gaseasca cel putin o solutie intermediara pentru a putea garanta ca operatiunea blocului comunitar impotriva traficului de persoane in Marea Mediterana va continua dupa ce mandatul acesteia se va incheia in decembrie, a declarat marti sefa diplomatiei…

- Dupa mai bine de un an de la trimiterea cauzei in instanta, Tribunalul Alba poate sa inceapa judecata in dosarul privind o grupare infractionala specializata in infractiuni de proxenetism international si spalare de bani. Gruparea a fost destructurata in martie 2016, cand politisti de la BCCO Alba Iulia…

- 'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut.Ungaria a anuntat deja ca nu va ratifica acest pact. Polonia, care impreuna cu Ungaria a intrat intr-o…

- Ingrijorata de consolidarile militare in apropiere sa, Germania conduce eforturile de coordonare mai buna a fortelor NATO si ale Uniunii Europene in Marea Baltica, pentru a contracara prezenta crescanda a Rusiei in regiune, comenteaza vineri Reuters. Luni, Germania lanseaza exercitii navale in largul…