Germania îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia drepturilor omului în Hong Kong 'In general, evaluam situatia drepturilor omului in Hong Kong ca buna', a declarat Ministerul de Externe german intr-un comunicat transmis agentiei germane de presa joi dimineata devreme. ''In acelasi timp, ne exprimam ingrijorarea crescanda fata de situatia opozitiei politice si extinderea erodarii libertatii de expresie si a presei, in special in legatura cu probleme politice sensibile', se adauga in documentul citat. Comunicatul intervine dupa informatii din aceasta saptamana ca Ray Wong, in varsta de 25 de ani, si Alan Li, 27 de ani, au devenit primii rezidenti din Hong Kong care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

