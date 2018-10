Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, FIMM 11 va oferi publicului un program atractiv, care va cuprinde expozitii de automate si aparate muzicale, spectacole ale flasnetarilor, concerte, dans, animatie, proiectii video, workshop pentru specialisti. Festivalul va beneficia de o participare prestigioasa din Romania si din…

- Astazi se disputa alte 8 meciuri din Liga Națiunilor. Capul de afiș e reprezentat de partida dintre Franța și Olanda. Meciurile nu sunt televizate, dar pot fi urmarite in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Vezi aici FOTO din meciurile zilei! Liga A: Grupa 1: live de la 21:45 » Franța - Olanda Click…

- Ultimele doua campioane mondiale la fotbal, Germania si Franta, au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, la debutul lor in Liga Natiunilor. ''Les Bleus'' nu au confirmat titlul cucerit in Rusia, al treilea portar al francezilor, Alphonse Areola, salvand echipa de la esec prin interventiile…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Aproximativ 1.000 de caini din 16 țari se lupta, sambata și duminica, la Alba Iulia, pentru cel mai ravnit trofeu – Supreme Best In Show. In total sunt trei concursuri. Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din Romania care se bucura de patronajul Casei Regale a Romaniei, sub tutela careia…

- CHES 2017 ofera date pentru 132 de partide din 14 state membre UE: Cehia, Estonia, Feanta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia si Ungaria. (Prin contrast, CHES 2014 oferea date pentru 268 de partide din 31 de state: toate cele 28 de state membre…

- Tricolorii au inceput bine meciul, adjudecandu-și primul sfert cu 3-1, a condus chiar cu 4-1 in sfertul secund, dar au cedat apoi categoric celelalte trei secvențe ale intalnirii, fiind depașiți net dupa pauza, scor final 7-12. Singurul jucator al CSM Digi din lot, Gergelyfi Robert, a inscris…

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…