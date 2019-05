Germania intra pe piata taxiurilor zburatoare. Cu ce propunere inedita vine (Video)

In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium.



Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri, un taxi zburator cu o autonomie de zbor de 300 de km, distanta care poate fi strabatuta in doar o ora, arata The Guardian.



Vehiculul va fi produs in masa din 2025 si va fi propulsat de 36 de motoare electrice, ceea ce il face mai sigur si mai ieftin decat alte mijloace de transport similare.



