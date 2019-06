Germania intarzie sa returneze Galeriei Uffizi un tabloul furat de nazisti. Explicatia Berlinului e naucitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de ridesharing Uber a anuntat, miercuri, ca reactie la adoptarea OUG-ului care reglementeaza ridesharing-ul, ca doreste sa lucreze, in continuare, cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic. Ordonanta de urgenta…

- Ambasada Republicii Moldova din Israel nu va fi transferata din Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vineri premierul Maia Sandu. Cu privire la decizia precedentului executiv al premierului Pavel Filip privind mutarea ambasadei la Ierusalim, Maia Sandu nu a gasit niciun fel de document in acest…

- Zeci de mii de protestatari au umplut, marti seara, piata Venceslas din centrul Pragai, cerand demisia premierului miliardar Andrej Babis, banuit de conflict de interese si fraude cu bani proveniti din fonduri europene. Potrivit estimarilor organizatorilor, in momentul inceperii protestului…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a convocat ministrii, la o discutie la Palatul Victoria. Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 13:00. "Premierul i-a convocat pe ministrii din cabinetul sau pentru discutie, probabil despre continuarea guvernarii. Nu este o sedinta", au declarat pentru Mediafax…

- Liderii UE analizeaza posibilitatea ca directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, sa fie urmatorul presedinte al Comisiei Europene, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Aceasta functie este una dintre cele trei pozitii de top din institutiile…

- Comunitatea Declic organizeaza, duminica, pe 19 mai, manifestatia "Toti pentru Europa", in Piata Victoriei. "Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru a-si arata increderea in valorile europene", se arata intr-un comunicat remis, vineri, Ziare.com.…

- Herlind Kasner, mama cancelarului german Angela Merkel, a decedat la varsta de 90 de ani, a comunicat miercuri Guvernului de la Berlin, conform agentiei DPA si site-ului T-online.de, transmite Mediafax.Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat…