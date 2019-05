Germania începe să simtă o CRIZĂ a muncitorilor români Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocațiile pentru copii, iar Romania inregistreaza creștere economica. ”Economia romaneasca se dezvolta pozitiv, exista mai multe locuri de munca și mulți nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania”, a declarat pentru sursa citata un expert al Camerei de Agricultura din Renania de Nord-Westfalia. Criza muncitorilor romani se simte in Saxonia Inferioara, landul in care sunt cultivate 4.500 de hectare cu sparanghel, care produce o treime din producția totala a Germaniei, scrie ProTV. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

