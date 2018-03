Stiri pe aceeasi tema

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Saleh Muslim, fost copresedinte al Partidului Uniunii Democratice (PYD), 'a fost arestat (sambata) seara in capitala ceha', anunta intr-un comunicat coalitia TEV-DEM, care reuneste partide politice kurde siriene, printre care PYD, arabe si siriace.Coalitia denunta 'politicile ostile' ale…

- Turcia a intrat in zona Afrin din Siria "pentru a face regiunea locuibila si sigura", a declarat Erdogan, adaugand ca securitatea "durabila" a regiunii este de "cea mai mare" importanta pentru Ankara."Centrul orasului Afrin va fi asediat in zilele urmatoare", a mai afirmat liderul turc.…

- Militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Populatiei (YPG) si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) au acuzat armata din Turcia ca ar fi lansat un atac cu gaz, vineri, la Afrin. Ankara neaga acuzatiile, relateaza Reuters. Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara…

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Turcia a propus Statelor Unite ca militantii kurzi sirieni sa se retraga la est de raul Eufrat, in timp ce trupele americane si turce ar putea lucra impreuna in regiunea siriana Manbij, a declarat, vineri, un oficial turc, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Propunerea ar putea…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, soseste joi la Ankara, intr-un climat devenit exploziv din cauza ofensivei turce in Siria, iar SUA se asteapta la discutii ''dificile'', in timp ce Turcia avertizeaza ca relatiile cu Washingtonul risca ''sa se prabuseasca complet'', relateaza AFP. Tillerson…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.'Drepturile noastre in Marea…

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP, conform News.ro . Reuniunea acestei coalitii conduse de catre…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, ca NATO nu inseamna doar SUA, adaugand ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au un statut egal cu cel al Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar…

- Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, s-a aflat in Turcia si inaintea vizitei pe care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa o faca la Ankara in aceasta saptamana.'Relatiile noastre se…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Cei doi lideri, care au discutat telefonic, 'si-au exprimat multumirea fata de rezultatele Congresului dialogului national sirian', ce a avut loc marti la Soci, la initiativa Moscovei, Ankarei si Teheranului, conform unui comunicat. Ambii lideri au 'subliniat importanta punerii in aplicare…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Cei care critica intervenția Turciei in Siria sunt arestați. Autoritatile turce au retinut 311 persoane suspectate ca au raspandit „propaganda terorista” impotriva ofensivei Turciei asupra militiilor kurde in Siria, a declarat ministrul de Interne din Turcia. Suspectii au inceput sa fie retinuti inca…

- "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale 14:30 (11:30 GMT)", a anuntat Statul Major al Turciei intr-un comunicat, in a noua zi a operatiunii sale impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG).Turcia desfasoara din 20 ianuarie o ofensiva in regiunea Afrine…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- „Ramura de maslin” sau Turcia contra Statelor Unite in nordul Siriei Intervenția Turciei in Siria divide inca o data Occidentu. Principalul beneficiar este Rusia, care iși vede influența crescand in regiune și in relațiile cu Turcia. Puncte cheie: Operatiunea militara „Ramura de maslin",…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Autoritatile kurde siriene au decretat marti ''mobilizare generala'' pentru a apara enclava Afrin (nord), facand apel la civili ''sa puna mana pe arme'', in cea de-a patra zi a ofensivei Turciei in provincia din Siria, relateaza AFP. Ofensiva, lansata sambata…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP. Armata turca a lansat sambata in regiunea Afrin…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Peste 20 de civili au fost ucisi sambata și duminica in loviturile aviatiei turce in enclava siriana Afrin (nord), au indicat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) si un purtator de cuvant al fortelor kurde care controleaza zona, relateaza AFP.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara în nordul Siriei împotriva unei militii kurde va fi încheiata ''în foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom încheia…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- "Operatiunea Afrin a inceput de facto pe teren", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat. "Urmeaza apoi Minbej", a adaugat el, referindu-se la un alt oras sirian aflat sub controlul militiilor kurde. "Dupa aceea, pas cu pas, vom scapa tara noastra pana la frontiera cu Irakul…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar, in replica la anuntul coalitiei conduse de Statele Unite in Siria privind intentia de a infiinta o armata cu un efectiv de 30.000 de combatanti, in colaborare cu Fortele Democratice Siriene (SDF). Liderul…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite au suspendat toate serviciile de viza "non-imigrante" dupa arestarea unui angajat al consulatului sau in octombrie. Lucratorul a fost reținut in legatura cu legaturi suspectate cu un cleric care a fost acuzat de lovitura de stat esuata anul trecut in Turcia. Departamentul…