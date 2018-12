Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.…

- "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul european dupa 11 ani de la aderare: sa lege cetatenii cu lanturi de cetate, in loc sa le ofere conditiile pentru a ramane. Sa nu mai plece in cautarea…

- Generația Z intra pe piața muncii, aducând o mentalitate orientata spre tehnologie, care va propulsa companiile și mai departe în era digitala, dar, în același timp, având potențialul de a adânci falia dintre cele cinci generații de la locul de munca. Conform studiului global…

- "Raportul MCV eu il consider ca o lovitura la siguranța naționala privind actul legiferarii interne pentru ca au fost niște legi care au fost votate in Parlament, niște legi care au fost verificate la Curtea Constituționala și toata lumea a spus ca e ok. Mi se pare chiar un amestec in treburile interne…

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Un membru al conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) i-a cerut marti lui Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al CDU, sa urmeze exemplul Angelei Merkel si sa se retraga de la sefia partidului sau in urma rezultatelor slabe ale blocului conservator in recentele…

- Germania va prelungi controalele la frontiera cu Austria cu sase luni, pana in mai 2019, a anuntat vineri ministrul de interne german Horst Seehofer, relateaza dpa. Decizia - bazata pe argumentul ca este inca mult prea usor pentru migranti sa se deplaseze intre tarile membre UE si ca lipsesc controalele…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a indicat luni ca unii refugiati ar trebui sa fie lasati sa renunte la statutul lor de solicitant de azil daca isi gasesc un loc de munca si invata limba germana, semnaland astfel disponibilitatea sa pentru un compromis intr-o disputa a coalitiei privind…