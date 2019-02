Germania ii da cu flit lui Trump Germania este “in totalitate controlata” de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, trambita anul trecut liderul de la Casa Alba. Un discurs care i-a lasat rece atat pe Gazprom cat si pe cancelarul Merkel. Germania va cumpara mai multe gaze naturale rusesti indiferent de ceea ce zice Trump, mai ales ca tara se pregateste […] Germania ii da cu flit lui Trump is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

