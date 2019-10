Germania, hub al un exerciţiu militar major al NATO Ministerul i-a informat pe reprezentantii grupurilor parlamentare din Comisia de aparare a Bundestagului (parlamentul) marti seara ca alte 16 state membre NATO, inclusiv Germania, vor fi implicate in acest exercitiu. In cadrul exercitiului 'Defender 2020,' armata americana se va antrena pentru desfasurarea rapida a unei divizii in Polonia si in statele baltice, conform unui document consultat de DPA. Intre lunile aprilie si mai, trupele vor trece prin Germania cu sprijinul Bundeswehr-ului. Armata germana va participa nemijlocit la acest exercitiu. Conform partii americane, va fi cel mai mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

